Cette nouvelle fonctionnalité Alexa lit à votre enfant lorsque vous êtes tout simplement trop occupé

Amazon introduit une nouvelle compétence Alexa appelée Reading Sidekick qui vise à aider les enfants à améliorer leur lecture en lisant des livres à tour de rôle.

Avec Reading Sidekick, Alexa écoutera votre enfant pendant qu’il lit et offrira des mots d’encouragement pendant qu’il complète des phrases, des paragraphes ou des pages. Alexa aidera également votre enfant s’il reste bloqué sur un mot, soit en passant au mot suivant, soit en lui faisant répéter le mot après qu’Alexa l’ait dit en premier.

Les enfants peuvent choisir parmi des centaines de livres disponibles dans l’abonnement Amazon Kids+. Il peut s’agir d’un livre numérique ou physique ; votre enfant n’a qu’à dire “Alexa, lisons” ou “Alexa, ouvre Reading Sidekick” et dit à Alexa le nom du livre qu’il veut lire.

La nouvelle fonctionnalité est disponible sur Amazon Echo Dot Kids Edition (4e génération) et certains des meilleurs haut-parleurs Alexa avec l’abonnement Amazon Kids+ ; vous devrez activer Amazon Kids sur votre haut-parleur Echo Dot.

Bien que de nombreux parents travaillent encore à domicile, ils pourraient ne pas être en mesure de consacrer toute leur attention à leurs enfants. Reading Sidekick est conçu pour aider à combler ce vide tout en donnant aux enfants de six à neuf ans plus de confiance en la lecture.

Le Dr Michelle Martin, professeure de services à l’enfance et à la jeunesse à l’Université de Washington et membre du Conseil consultatif pour les enfants et la famille d’Amazon, déclare que Reading Sidekick est le résultat d’une recherche approfondie d’Amazon.

L’équipe éducative d’Amazon a fait preuve de diligence raisonnable pour glaner les meilleures pratiques auprès des enseignants, des spécialistes de la lecture et des spécialistes de la littérature pour enfants afin de garantir que Reading Sidekick est non seulement engageant, mais également soutenu par des décennies de recherche sur le développement de l’alphabétisation.

Lorsque Reading Sidekick est activé, les enfants peuvent décider combien ils veulent lire, que ce soit un peu, beaucoup ou en lisant à tour de rôle des passages. Lire “un peu” donne à Alexa l’essentiel de la lecture tout en laissant des passages plus courts pour l’enfant. Alexa prendra un siège arrière si l’enfant décide qu’il veut lire “beaucoup”, lui permettant de terminer plusieurs paragraphes ou pages avant qu’Alexa n’intervienne pour un passage.

En mars, Google a lancé une fonctionnalité similaire pour Play Books, qui permet aux enfants de lire en même temps des livres sélectionnés, avec des touches pour lire et un dictionnaire visuel.

Amazon lance également de nouveaux profils vocaux Alexa pour les enfants afin de permettre aux enfants d’accéder plus facilement aux haut-parleurs Echo dans toute la maison. Les parents pourront également suivre les progrès de lecture de leurs enfants avec l’application Alexa et définir des objectifs d’éducation quotidiens.

Alexa Reading Sidekick est disponible dès maintenant et les parents peuvent souscrire à un abonnement Amazon Kids+ sur le site Web d’Amazon.

