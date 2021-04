Cette nouvelle fonctionnalité Android vous rappelle de rechercher depuis votre téléphone pendant que vous marchez – .

Nous sommes tous passés par là – à regarder nos smartphones tout en marchant et en tombant sur un autre piéton, un arbre ou un panneau d’arrêt. Vous recevez des SMS et des appels, vous devez consulter les instructions de navigation, puis vient la liste interminable de notifications vous demandant de regarder l’écran. Passez trop de temps à regarder en marchant et vous risquez de heurter les autres, de heurter des bâtiments et des panneaux de signalisation, ou de vous promener directement dans la circulation. Google est conscient du problème et travaille sur une nouvelle fonctionnalité dont tous les marcheurs distraits pourraient bénéficier.

La nouvelle fonctionnalité Heads Up de Google se trouve dans l’application Digital Wellbeing sur Android. La fonctionnalité a été découverte pour la première fois à la mi-novembre lorsqu’un démontage de l’application a trouvé un code décrivant une fonctionnalité qui n’était pas activée dans l’application. S’il est activé, Heads Up est destiné à vous empêcher d’utiliser votre téléphone en marchant. Ou, du moins, la fonctionnalité vous implorera de lever les yeux de temps en temps pour vous assurer que vous ne vous mettez pas en danger.

La fonctionnalité apparaîtra dans Bien-être numérique dans la section Réduire les interactions, où vous trouverez le nouveau menu Attention. Appuyez dessus, et un écran de bienvenue apparaîtra, initiant le processus de configuration:

Surveillez votre pas avec Heads Up. Si vous marchez en utilisant votre téléphone, recevez un rappel pour vous concentrer sur ce qui vous entoure. Utiliser avec précaution. Heads Up ne remplace pas l’attention.

Heads Up ajoute des rappels pour arrêter d’utiliser votre téléphone pendant que vous marchez une fois le processus de configuration terminé. Selon un démontage précédent, les rappels incluent des avertissements tels que “Surveillez votre pas”, “Restez vigilant” et “Rechercher”. En fin de compte, c’est à l’utilisateur de réagir aux invites à l’écran. Google avertit dans l’écran de configuration que Heads Up ne remplace pas l’attention. La fonctionnalité ne vous empêchera pas de regarder l’écran.

Pour fonctionner, l’application devra accéder à l’activité physique. L’application demande également des données de localisation, ce qui est une autorisation étrange qui ne semble pas nécessaire, étant donné que l’autorisation d’activité physique devrait être suffisante pour que le téléphone sache que vous l’utilisez en vous promenant. Cependant, l’autorisation de localisation est facultative.

La fonctionnalité Attention est déjà en cours de déploiement auprès des utilisateurs, un propriétaire de Pixel 4a publiant des captures d’écran de la fonctionnalité en action. Pour essayer Heads Up, il vous suffira de mettre à jour Digital Wellbeing si l’application est installée. La fonctionnalité pourrait d’abord être déployée sur les téléphones Pixel, bien que d’autres appareils pourraient également l’obtenir bientôt.

Il n’y a pas d’équivalent à Heads Up sur iPhone, et il est peu probable que Google publie quelque chose de similaire sur iOS. Après tout, Heads Up fait partie de la plus grande application de santé de Google pour Android. Apple a sa propre application Santé pour iPhone qui gère les données d’activité et les informations sur la santé.

Quelles que soient les préférences de la plate-forme, il existe un moyen d’empêcher la distraction de marcher, et c’est d’arrêter d’utiliser votre appareil Android ou votre iPhone lorsque vous vous promenez à l’extérieur.

