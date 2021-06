Cette nouvelle fonctionnalité de Windows 11 met déjà les gens en colère – .

Avant l’arrivée de l’iPhone et le début d’une nouvelle ère de l’informatique mobile, les nouvelles versions de bureau de Microsoft et Apple étaient incroyablement excitantes. De nos jours, cependant, les nouvelles versions de Windows et OS X ont perdu un peu de leur lustre étant donné la préoccupation de chacun pour les smartphones. Pourtant, cela ne veut pas dire que les versions de bureau sont complètement inintéressantes.

Au contraire, Apple continue d’itérer avec macOS et Microsoft continue de se brancher sur Windows, même si la société a étendu sa portée à une myriade d’autres domaines comme la recherche et le cloud computing. En fait, Microsoft se prépare à dévoiler Windows 11 lors d’un événement spécial prévu le jeudi 24 juin à 11h00 heure de l’Est.

Selon diverses fuites, Windows 11 proposera une refonte visuelle intéressante d’un système d’exploitation qui n’a pas changé aussi radicalement au fil des ans. Le plus grand changement visuel est peut-être que le menu Démarrer et la barre des tâches sont désormais centrés en bas de l’écran, comme en témoigne la photo ci-dessous fournie avec l’aimable autorisation de DigitalTrends.

C’est un changement brutal et choquant, bien sûr.

Personne ne déteste plus le changement que les utilisateurs dédiés à la technologie et, à leur tour, de nombreuses personnes n’ont pas hésité à exprimer leur mécontentement à l’égard de la nouvelle orientation du menu Démarrer.

Un commentaire illustratif de Reddit qui a surgi récemment note :

Quelle blague cette construction est. C’est à peu près mauvais comme leur émulateur Windows 10X. J’espère vraiment que cette version est fausse juste pour jeter tout le monde à la semaine prochaine.

Et un autre commentaire, celui-ci de Twitter, se lit comme suit :

Ce que je déteste le plus dans Windows 11, c’est le menu Démarrer. Surtout le fait que vous ne pouvez pas masquer la section recommandée. Tbh w10 a un meilleur menu de démarrage que 11, bien que w7 ait le meilleur de tous les temps

Cela dit, il convient de noter qu’il n’est pas trop difficile d’ajuster l’alignement à « normal » si vous le souhaitez.

Pour les personnes indignées, vous pouvez également modifier l’alignement de la barre des tâches. pic.twitter.com/8YZIXRoMAc – Rafael Rivera (@WithinRafael) 15 juin 2021

Dans l’ensemble, avec Windows 11 doté d’une interface utilisateur modifiée et de coins arrondis, j’aime son apparence. Dans l’ensemble, il semble juste plus propre et plus raffiné par rapport aux versions précédentes de Windows. Oserais-je dire, Windows 11 a une petite ambiance macOS, et je pense personnellement que c’est un pas dans la bonne direction.

Captures d’écran de la version divulguée de Windows 11. Source de l’image : Mark Hachman/IDG

Et pendant que nous parlons de Windows, il convient de noter que Microsoft prévoit de mettre fin à la prise en charge de Windows 10 en 2025.

Selon Paul Thurrott, le support officiel prendra fin le 14 octobre 2025 :

Un document de support Microsoft a été édité pour expliquer que la prise en charge de Windows 10 Home et Pro se termine le 14 octobre 2025. C’est la première fois que Microsoft décrit la fin du support pour Windows 10 ; auparavant, il ne documentait que lorsque des versions spécifiques de Windows 10 quitteraient le support. Cela peut littéralement signifier que le « Windows de nouvelle génération » que Microsoft dévoilera la semaine prochaine n’est en fait pas Windows 10, du moins d’un point de vue marketing/image de marque. Et qu’il s’appellera Windows 11, Windows Sun Valley, ou un autre nom non lié à Windows 10.

Qu’il suffise de dire que l’événement spécial de Microsoft jeudi sera intéressant, c’est le moins qu’on puisse dire.