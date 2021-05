Cette nouvelle fonctionnalité incroyable pourrait venir sur l’Apple Watch Series 7 – .

Apple lancera la nouvelle Apple Watch Series 7 plus tard cette année aux côtés de ses prochains téléphones iPhone 13. Apple a mis à niveau les capacités de surveillance de la santé de la montre à chaque génération, et l’Apple Watch Series 7 ne sera pas différente. On dit déjà que le portable porte ce qui pourrait facilement être le capteur le plus excitant jamais placé dans une smartwatch, bien que les rapports soient partagés sur le fait qu’Apple lancera la fonction cette année ou sur l’Apple Watch Series 8 en 2022. C’est un capteur de glycémie qui pourrait effectuer des lectures passives de la glycémie et aider les patients diabétiques à gérer leur état. Apple vient d’envoyer une enquête à certains de ses clients Watch dans laquelle elle leur demande spécifiquement s’ils utilisent le gadget pour suivre les paramètres liés à la nutrition, y compris la glycémie.

La mesure de la glycémie est une tâche fastidieuse et invasive qui consiste à prélever un échantillon de sang et à utiliser un gadget pour obtenir des lectures. Connaître sa glycémie est un aspect clé de la gestion du diabète. La condition affecte plus de 34 millions d’adultes aux États-Unis; une partie importante d’entre eux pourrait ne pas être diagnostiquée. Selon les statistiques de l’OMS, le nombre de personnes atteintes de diabète dans le monde est passé de 108 millions en 1980 à 422 millions en 2014. La maladie du nouveau coronavirus pourrait elle-même avoir déclenché le diabète chez certains survivants du COVID-19, y compris les enfants. Le diabète est un facteur de risque important du COVID-19, c’est pourquoi la gestion de la glycémie est plus critique que jamais.

Les personnes atteintes de diabète ont souvent besoin de médicaments et nombre d’entre elles ont besoin d’une insulinothérapie. Connaître la glycémie est nécessaire pour doser l’insuline et demander à l’Apple Watch d’effectuer des lectures non invasives à tout moment pourrait également prévenir une maladie liée au diabète appelée hypoglycémie. Apple ne divulgue pas ses projets de produits de nouvelle génération, mais . a obtenu une enquête qu’Apple a envoyée aux utilisateurs d’Apple Watch au Brésil et qui mentionne les applications de surveillance de la glycémie.

Apple demande aux utilisateurs de fournir des commentaires sur leurs expériences Apple Watch. L’enquête pose des questions sur les caractéristiques de santé du portable, y compris le comptage des pas, les escaliers montés et l’application Workout. Il pose également des questions sur les applications tierces pour la gestion des données de santé, y compris le suivi des entraînements, la surveillance des habitudes alimentaires et la gestion des soins de santé. Cette dernière catégorie comprend des applications de suivi des médicaments et de la glycémie.

Cela ne suffit pas pour confirmer que l’Apple Watch Series 7 comportera un capteur de glycémie. Mais le blog souligne qu’Apple a envoyé des sondages avant de contenir des indices sur des fonctionnalités qui auraient pu être en développement. Début 2020, Apple a demandé aux utilisateurs d’iPhone d’utiliser l’adaptateur secteur fourni avec la boîte – la société a fini par expédier ses modèles d’iPhone 12 sans adaptateur secteur inclus plus tard cette année-là. De même, une enquête a demandé aux utilisateurs d’iPhone ce qu’ils pensaient de l’utilisation de Face ID avec des masques faciaux, puis Apple a ajouté une fonctionnalité dans iOS 14.5 qui permet aux utilisateurs de déverrouiller l’iPhone avec une Apple Watch tout en portant un masque.

Par ailleurs, un rapport d’il y a quelques jours indiquait qu’Apple pourrait avoir des capteurs encore plus avancés dans les appareils Apple Watch. En plus d’un moniteur de glycémie, le portable peut mesurer la pression artérielle et les niveaux d’alcool.

