Cette nouvelle fonctionnalité Zoom peut aider les étudiants à se concentrer pendant les cours en ligne

Zoom ajoute une nouvelle fonctionnalité pour espérer des cours en ligne

Alors que l’apprentissage se fait en ligne et que de nombreuses écoles hésitent à ouvrir des cours physiques, Zoon introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet aux élèves de rester concentrés pendant. Le nouveau mode Focus aidera les enseignants à garder un œil sur les élèves et à vérifier s’ils ne sont pas distraits lorsqu’ils assistent aux cours.

Avec le mode Focus, les participants à la réunion ne pourront pas voir les partages d’écran des autres, mais l’hôte pourra voir à travers les webcams de tout le monde.

La fonctionnalité est très proche du mode Webinaire mais avec beaucoup de flexibilité – par exemple, l’hôte peut activer le mode focus tout en expliquant ou en présentant la leçon, puis le désactiver pendant les discussions en classe. Le mode Focus est également disponible pour les titulaires de compte gratuit, contrairement au webinaire qui coûte de l’argent.

Avec le mode focus, la vidéo ou le partage d’écran de l’enseignant sera placé au premier plan tandis que le reste de l’écran de la classe partagera en marge. Les participants peuvent voir leurs vidéos pendant qu’ils parlent ou écoutent, ainsi que celles mises en lumière et les emojis.

Dans l’ensemble, les fonctionnalités semblent donner un moyen décent aux étudiants de ne pas se laisser distraire pendant les cours et peuvent même être utilisées en dehors de son environnement d’apprentissage, même sur un lieu de travail lors de réunions de présentation lorsque le patron a l’impression que l’employé ne fait pas attention aux diapositives. Le mode Focus flexible peut être activé ou verrouillé pour des comptes ou des utilisateurs individuels. La fonctionnalité est également accessible en cliquant sur le bouton « Plus » lors d’une réunion.

