Cette nouvelle fuite d’Apple Watch Series 7 est une excellente nouvelle pour les fans d’Apple

Alors que septembre approche à grands pas, nous ne sommes qu’à quelques semaines du lancement par Apple de nouveau matériel. Comme nous nous y attendions, Apple organisera en septembre un événement médiatique spécial au cours duquel il présentera sa gamme d’iPhone de nouvelle génération. Au-delà de cela, Apple profitera également de l’événement pour dévoiler officiellement sa gamme Apple Watch de nouvelle génération.

Bien que les rumeurs sur l’Apple Watch Series 7 n’aient pas été nombreuses, quelques pépites intéressantes ont fuité ces dernières semaines. Plus récemment, Consomac a observé qu’Apple avait récemment déposé six nouveaux modèles d’Apple Watch auprès de la Commission économique eurasienne en Russie. Comme nous le savons d’événements précédents et similaires, ces types de dépôts réglementaires sont généralement de bonnes indications des prochaines versions de produits Apple.

Conception de l’Apple Watch série 7

L’une des rumeurs les plus intéressantes prétend que l’Apple Watch Series 7 pourrait se vanter d’un nouveau design. Plus précisément, l’Apple Watch de nouvelle génération peut comporter des lunettes plus petites, de nouvelles options de couleur et un facteur de forme moins arrondi. Avec des lunettes plus petites, la surface globale de l’écran sur l’Apple Watch sera légèrement plus grande.

Certains rendus de la conception supposée de l’Apple Watch Series 7 peuvent être vus ci-dessous :

Conception supposée de l’Apple Watch Series 7. Source de l’image : Jon Prosser/Renders by Ian

Le nouveau design peut être légèrement plus épais que les itérations précédentes, mais l’absence de coins arrondis donne un aspect beaucoup plus élégant.

Meilleure autonomie de la batterie

Comme nous l’avons détaillé il y a environ un mois, il y a une rumeur selon laquelle l’Apple Watch Series 7 aura une autonomie de batterie bien améliorée. Apple serait en mesure d’inclure une batterie légèrement plus grande grâce à une puce S7 plus petite grâce à un nouveau système double face dans l’emballage. Bien que la durée de vie de la batterie sur les modèles Apple Watch actuels soit assez bonne – environ 18 heures – nous ne nous plaindrons certainement pas d’une charge moins fréquente.

Y aura-t-il une Apple Watch SE 2 ?

Avec Apple faisant des dépôts pour six modèles d’Apple Watch, de nombreuses personnes se demandent naturellement si un successeur de l’Apple Watch SE est en route. Comme son nom l’indique, l’Apple Watch SE est une version plus abordable du produit phare Apple Watch. Avec des prix commençant à 279 $, l’Apple Watch SE, comme son homologue iPhone, offre aux utilisateurs un rapport qualité-prix sans précédent.

Bien qu’il serait agréable de voir une Apple Watch SE 2 cette année, la stratégie SE d’Apple avec l’iPhone n’est pas encourageante. Comme nous l’avons vu, les nouveaux modèles d’iPhone SE arrivent au mieux une fois tous les deux ans. À la lumière de cela, il n’y a aucune preuve solide à ce stade que nous verrons une Apple Watch SE 2 plus tard cette année.

Notamment, l’Apple Watch SE est livrée avec des fonctionnalités limitées. À ce stade, l’Apple Watch SE ne dispose pas d’un affichage Always-On. Il n’est pas non plus livré avec des capteurs d’ECG ou d’oxygène dans le sang.

