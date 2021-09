Cette nouvelle fuite d’Apple Watch Series 7 va mettre les fans d’Apple tellement en colère

Apple n’a pas vraiment bricolé le design de l’Apple Watch depuis la création de l’appareil il y a quelques années. À son tour, il y a eu beaucoup de battage médiatique et d’intrigue autour de l’Apple Watch Series 7. Selon les rapports, l’Apple Watch de nouvelle génération présentera un tout nouveau design qui verra les coins arrondis remplacés par des bords plats. De plus, la série Apple Watch aurait un écran plus plat et serait disponible dans des configurations de 41 mm et 45 mm.

Le nouveau design, cependant, peut causer des maux de tête aux amateurs de longue date d’Apple Watch. Rien n’est encore certain, mais la rumeur veut que le châssis Apple Watch plus grand du modèle Series 7 rende les bandes Apple Watch existantes incompatibles.

Vos anciens bracelets Apple Watch peuvent ne pas convenir

Cette rumeur particulière nous vient du célèbre leaker Max Weinbach. Dans le passé, Weinbach a relayé des rapports précis sur les prochains plans de produits d’Apple. Dans un message sur Twitter, Weinbach a relayé ce qui suit :

Fwiw J’ai entendu dire par un employé d’un magasin Apple qu’il n’avait plus de bracelets 40/44 mm et s’attend à ce que la nouvelle montre Apple utilise des bracelets différents qui ne seront pas compatibles avec les anciennes montres.

Encore une fois, Weinbach a déjà divulgué des rumeurs précises sur Apple, donc ce petit détail vaut vraiment la peine d’être pris en compte.

De plus, au milieu de rapports crédibles selon lesquels l’Apple Watch Series 7 sera plus grande, l’idée que les bandes Apple Watch existantes ne conviendront pas est plausible. Dans le même temps, il semble décidément peu convivial pour Apple de laisser tomber une nouvelle Apple Watch qui rend toutes les bandes Apple Watch existantes incompatibles. Certains passionnés d’Apple Watch ont estimé que les bracelets de montre existants fonctionneraient sur la prochaine Apple Watch, mais pas aussi parfaitement que sur les modèles précédents.

L’Apple Watch Series 7 pourrait ne pas être disponible en septembre

Apple lance généralement de nouveaux modèles Apple Watch en septembre. L’Apple Watch Series 7 peut être une exception à cette règle.

Selon un rapport de Nikkei Asia, il y a quelques problèmes de production avec l’Apple Watch Series 7. Plus précisément, le partenaire de fabrication d’Apple “a rencontré des défis critiques pour atteindre des performances de production satisfaisantes”.

Les défis de production découlent probablement du tout nouveau design de montre d’Apple. Outre le nouveau facteur de forme, rappelons que la nouvelle montre intègrerait une nouvelle technologie d’affichage. Plus précisément, l’écran lui-même sera situé plus près de la vitre avant que sur les modèles précédents.

Comme on pouvait s’y attendre, Apple travaille “24 heures sur 24” pour aplanir tout problème dans le processus de fabrication.

À ce stade, rien n’indique quand la production de masse commencera. À son tour, il y a de fortes chances que la sortie de l’Apple Watch Series 7 soit retardée et que l’offre soit limitée lorsqu’elle arrivera enfin.