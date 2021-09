Cette nouvelle fuite de «Doctor Strange 2» ravira les fans de Marvel

Spider-Man: No Way Home fait parler de lui en ce moment, mais Marvel a quelques projets de phase 4 qui pourraient surpasser toute cette excitation de Spidey. L’un d’eux est Eternals, qui sortira avant No Way Home. L’histoire ambitieuse du MCU présentera une équipe de mystérieux super-héros. En outre, il a une distribution d’ensemble fantastique et un réalisateur oscarisé. Après No Way Home, nous avons Doctor Strange 2, qui est de loin le film le plus excitant de la phase 4 à ce jour. Il mettra également en vedette une distribution massive et un réalisateur dont la trilogie Spider-Man est largement saluée. Mais peut-être que la meilleure chose à propos de Multiverse of Madness, ce sont les camées. Nous avons entendu toutes sortes de rumeurs sur les surprises de Doctor Strange 2. Le plus récent prétend que quelques personnages avec un “objectif glorieux” auront des camées dans le film. Remarquez, quelques spoilers mineurs suivent ci-dessous.

Les premières rumeurs

Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a dévoilé la plupart des titres de la phase 4 du MCU fin juillet 2019, juste au moment où la saga Infinity s’était terminée. À partir du moment où il a révélé Doctor Strange dans le multivers de la folie, le film est devenu l’un des films les plus attendus de la phase 4. Marvel a laissé entendre que le multivers serait un thème central à l’avenir.

Les rumeurs de Doctor Strange 2 au début de 2020 ont en outre laissé entendre que la suite serait un film de phase 4 à voir absolument. À l’époque, nous avions entendu dire que la suite serait une histoire d’horreur mettant en scène un méchant surprenant. Puis la « folie » a commencé. Un nombre croissant de rapports de Doctor Strange 2 sont sortis revendiquant les camées les plus fous. Wolverine, Deadpool, Spider-Man et X-Men figuraient sur la liste. Même certains des Avengers morts ou retraités pourraient apparaître dans la suite – avec une touche multivers, bien sûr.

Ces fuites ont frappé le Web bien avant le début de la production de Multiverse of Madness. C’est-à-dire que les choses étaient encore en mouvement et pouvaient changer. Mais les camées de Doctor Strange 2 qui apparaissent dans les fuites de 2021 sont beaucoup plus crédibles puisque le film a déjà été tourné.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Spider-Man (Tom Holland) dans la première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Source de l’image : Sony

Les dernières rumeurs sur les camées de Doctor Strange 2

Marvel a déjà terminé le tournage principal de Doctor Strange dans le multivers de la folie. Et Marvel a déjà confirmé les personnages principaux du film : Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Wanda (Elizabeth Olsen), Wong (Benedict Wong), Christine Palmer (Rachel McAdams), America Chavez (Xochitl Gomez) et Mordo (Chiwetel Ejiofor). C’est pourquoi les caméos qui apparaissent dans les rapports de nos jours sont beaucoup plus excitants. Il y a quelques jours, nous avons appris que certains X-Men des films Fox apparaîtront dans le film. Et l’un d’eux combattra le méchant du film – c’est le professeur X combattant Wanda.

Avance rapide jusqu’au début septembre, et les gens de The DisInsider Podcast ont laissé tomber une rumeur passionnante de camée Doctor Strange 2. Deux membres de la distribution de Loki seraient censés apparaître dans le film, Mobius (Owen Wilson) et Sylvie (Sophia Di Martino).

Sylvie (Sophia Di Martino) dans Marvel’s Loki. Source de l’image : Marvel Studios

Pourquoi avoir un Loki dans Doctor Strange 2 a du sens

C’est incroyablement excitant à plusieurs niveaux. Pour commencer, Loki est la meilleure émission de télévision MCU à ce jour, nous voulons donc vraiment en voir plus sur les personnages. Deuxièmement, Loki a un énorme cliffhanger pour la saison 2 et pour l’ensemble du multivers. L’émission télévisée a ouvert le multivers de la ligne temporelle sacrée. C’est grâce à Sylvie que le multivers devient fou. S’il y a quelqu’un avec qui Strange devrait interagir tout en essayant de comprendre comment contrôler le multivers, c’est TVA et Sylvie. C’est-à-dire qu’il sera intéressant de voir comment Strange découvre la TVA et la personne responsable d’avoir déclenché tout ce chaos.

N’oublions pas non plus que l’écrivain Loki Michael Waldron a également co-écrit Doctor Strange 2. Il serait donc la meilleure personne pour placer ces camées Loki dans la suite.

Enfin, Marvel a confirmé il y a longtemps que Loki est directement lié à Doctor Strange dans le multivers de la folie. Nous pensions à l’époque que Loki (Tom Hiddleston) pourrait apparaître dans Doctor Strange 2. Mais nous savons maintenant comment les deux titres sont liés et pourquoi un camée Loki n’est pas nécessaire. Je veux dire, avons-nous vraiment besoin de plus d’un Loki pour apparaître dans le film ? Sylvie nie peut-être son identité, mais elle est une variante de Loki. Et la façon dont elle a géré la rencontre avec Kang (Jonathan Majors) le prouve encore.