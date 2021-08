Cette nouvelle fuite de MacBook Pro va faire le bonheur des fans d’Apple

Les nouveaux modèles de MacBook Pro qu’Apple lancera en 2021 n’incluront pas seulement de grandes mises à niveau matérielles. Les ordinateurs portables 14 pouces et 16 pouces offriront également une refonte passionnante avec certaines des fonctionnalités MacBook les plus recherchées par les fans. Les rumeurs disent que les appareils 2021 prendront en charge le chargement MagSafe et plusieurs ports en plus de l’USB-C. Les nouveaux modèles de MacBook Pro comprendront également deux mises à niveau importantes dans le département matériel, y compris le nouveau processeur de la série M d’Apple et les écrans mini-LED. Un nouveau rapport indique qu’Apple a commencé à fabriquer les nouveaux ordinateurs portables en prévision du déjeuner d’automne. Cela signifie qu’ils devraient être publiés encore plus tôt que certains rapports ne l’ont indiqué.

Le MacBook Pro est l’un des produits Apple très attendus de 2021. Les modèles 14 pouces et 16 pouces sont apparus dans divers rapports cette année. Certains ont affirmé qu’Apple lancerait les nouveaux ordinateurs portables à la WWDC 2021, mais cela ne s’est pas produit. Mais Apple avait peut-être initialement l’intention de dévoiler les ordinateurs portables lors du salon. C’est selon les mots-clés qu’Apple a utilisés pour ses vidéos YouTube autour de l’événement qui nous ont donné le prétendu nom marketing du successeur du M1. Les MacBook Pro obtiendront une puce “M1X” qui sera plus puissante que le modèle de l’année dernière.

Des problèmes de fabrication pourraient être à l’origine du retard de lancement. Apple aurait rencontré des problèmes de production d’écrans mini-LED qui ont eu un impact sur le calendrier de lancement de l’iPad Pro et du MacBook Pro. Au moment où cette nouvelle est sortie, on ne savait pas combien de temps il faudrait attendre pour voir ces nouveaux ordinateurs portables arriver dans les magasins.

Quand Apple lancera-t-il les nouveaux MacBook Pro ?

Un nouveau rapport de Digitimes (via MacRumors) affirme que les fournisseurs Apple ont commencé la production en série des modèles redessinés de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.

Le rapport indique qu’Apple veut expédier jusqu’à 800 000 unités par mois d’ici la fin novembre. Cependant, on ne sait pas quand Apple lancera les nouveaux MacBook Pro. Le même Digitimes a récemment déclaré qu’Apple envisageait un lancement en septembre pour les nouveaux modèles de MacBook Pro. Mais le site technologique n’a pas un bilan parfait des rapports sur les mouvements de la chaîne d’approvisionnement Apple. La bonne nouvelle est que d’autres sources s’attendent également à ce qu’Apple lance les nouveaux ordinateurs portables entre septembre et novembre.

Apple devrait sortir l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3 en septembre. La société n’a pas annoncé de date réelle pour le keynote de l’iPhone 13. Mais contrairement à l’année dernière, il n’a pas averti les investisseurs des retards de lancement de l’iPhone. L’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3 rejoindront probablement le dernier iPhone lors de l’événement.

Il n’est pas clair pour le moment si Apple aurait le temps d’intégrer le MacBook Pro dans le même événement de lancement. La société a organisé trois événements presse l’année dernière, en septembre, octobre et novembre. Apple a annoncé l’Apple Watch Series 6 et l’iPad Air en septembre. Le lancement de l’iPhone 12 a eu lieu en octobre. Enfin, Apple a dévoilé ses MacBooks M1 en novembre.

MacRumors souligne qu’Apple a déjà enregistré plusieurs produits inédits dans la base de données eurasienne il y a quelques jours, notamment des modèles Mac et Apple Watch.

