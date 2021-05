Cette nouvelle fuite d’iPhone 13 est une excellente nouvelle pour les fans d’Apple – .

Une série de rapports a déclaré plus tôt cette semaine que plusieurs entreprises de la chaîne d’approvisionnement iPhone d’Apple avaient commencé à fabriquer des pièces pour la série iPhone 13. Parmi eux, le célèbre fabricant de puces TSMC qui fabrique les puces des séries A et M pour iPhone, iPad et Mac. Ces rapports semblent suggérer qu’Apple cherche à lancer les téléphones iPhone 13 à temps cette année, malgré la pandémie en cours et la pénurie de puces. Pourtant, les rapports indiquent qu’il n’y a aucune garantie qu’Apple lancera les téléphones iPhone 13 pendant la période habituelle de septembre. Apple a dévoilé les téléphones iPhone 12 à la mi-octobre, environ un mois plus tard que d’habitude, et les combinés ont frappé les magasins en deux vagues fin octobre et début novembre. Les problèmes de fabrication et les retards de voyage sont les raisons souvent citées qui auraient forcé Apple à reporter l’événement de lancement et les dates de sortie de son iPhone 12.

Un nouveau rapport coréen indique que Samsung et LG ont indépendamment commencé à produire un composant clé que l’on retrouvera dans tous les modèles d’iPhone 13, l’écran OLED. Mais c’est Samsung qui aurait été chargé de fabriquer le composant iPhone 13 le plus excitant cette année, et la société aurait maintenant commencé à fabriquer ce composant crucial pour Apple. C’est une énorme indication que l’iPhone 13 sera publié à temps en septembre de cette année, et c’est certainement la nouvelle que nous attendions d’entendre.

Les téléphones iPhone 13 seront presque identiques aux modèles actuels d’iPhone 12, selon diverses fuites. Nous recherchons les mêmes dimensions de hauteur et de largeur pour tous les modèles d’iPhone 13 par rapport à leurs prédécesseurs respectifs, mais les nouvelles versions seront légèrement plus épaisses. L’encoche sera plus étroite et les modules de caméra arrière prendront plus de place, car ils auraient tous un capteur plus grand – la caméra à déplacement de capteur trouvée sur l’iPhone 12 Pro Max.

Les quatre combinés iPhone 13 auront des panneaux OLED, tout comme leurs prédécesseurs. Ce sont les composants que Samsung et LG ont commencé à fabriquer plus tôt que d’habitude. Mais Samsung fabriquera les écrans OLED à l’intérieur des modèles iPhone 13 Pro, qui prendront en charge des taux de rafraîchissement dynamiques allant jusqu’à 120 Hz.

On dit depuis longtemps qu’Apple apporte la technologie 120Hz ProMotion qu’elle utilise sur l’iPad Pro sur l’iPhone, car la plupart des produits phares d’Android proposent des affichages à taux de rafraîchissement élevé. Certains modèles d’iPhone 12 étaient censés présenter des écrans à 120 Hz, mais Apple a abandonné cette fonctionnalité car l’écran consommait trop d’énergie. Du moins, c’est ce que les rumeurs disaient l’année dernière.

Les rumeurs de cette année disent que l’iPhone 13 Pro et Pro Max comporteront des panneaux LTPO OLED, qui prennent en charge un taux de rafraîchissement dynamique. Cela signifie que le taux de rafraîchissement variera en fonction de ce qui est affiché à l’écran pour économiser la batterie. Le site Web coréen The Elec, qui a rapporté que Samsung et LG ont lancé la production de l’iPhone 13 OLED, mentionne également les écrans LTPO:

Samsung est le seul fournisseur de panneaux OLED à transistors à couche mince (TFT) à oxyde polycristallin à basse température (LTPO), qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Apple prévoit d’utiliser LTPO TFT OLED pour les deux modèles de premier plan. LG Display fournira un panneau TFT OLED en silicium polycristallin à basse température (LTPS) pour les deux modèles de niveau inférieur.

Le rapport indique que Samsung fournira entre 120 millions et 130 millions de panneaux OLED à Apple pour des modèles tels que l’iPhone 12, l’iPhone 13 et d’autres modèles. LG fournira jusqu’à 50 millions de panneaux OLED à Apple. Le rapport note que la production a commencé un mois plus tôt que l’iPhone 12 l’année dernière chez Samsung et LG à la demande d’Apple. Des sources dites familières avec la question ont déclaré au journal coréen qu’Apple cherchait à éviter un autre retard de lancement de l’iPhone en sécurisant maintenant les composants clés.

Retards ou non, l’iPhone 12 s’est vendu incroyablement bien jusqu’à présent par rapport aux produits phares d’Android. Et cela malgré l’effet de la pandémie sur les ventes de smartphones. L’iPhone 13 devrait également générer une énorme demande plus tard cette année.

