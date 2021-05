Cette nouvelle intelligence artificielle de Google permet de diagnostiquer les affections cutanées | La technologie

Google travaille sur un outil basé sur l’intelligence artificielle qui nous offrira un diagnostic préalable d’un certain type d’affection cutanée.

L’intelligence artificielle est née pour nous rendre la vie beaucoup plus facile, et elle contient des soins médicaux modernes, en particulier pendant la pandémie actuelle qui a beaucoup appris à l’humanité pour les années à venir.

Google exploite l’intelligence artificielle pour les soins de santé, de manière à aider les utilisateurs à se renseigner sur les problèmes de peau.

Plus précisément, ce que veulent les Mountain Viewers consiste à mettre en œuvre une intelligence artificielle de diagnostic pour les affections cutanées à l’aide de smartphones, permettant ainsi à l’utilisateur lui-même d’avoir une idée de ce que pourrait être son diagnostic. Évidemment, cela n’est pas né pour remplacer le rôle d’un dermatologue professionnel, mais pour donner une idée préliminaire.

Cette version préliminaire de l’outil d’intelligence artificielle est née pour informer les utilisateurs sur l’état de leur peau, mais aussi de leurs ongles et cheveux. La technologie de l’intelligence artificielle utilise des techniques similaires à celles utilisées pour identifier le cancer du poumon et la maladie oculaire liée au diabète. Pour cela l’outil utilise une caméra pour capturer une image de la peau et fournit ensuite les causes possibles de divers symptômes.

Vous connaissez donc son importance, cet outil d’intelligence numérique de Google extrait 65000 images de peau et données de cas. La bonne nouvelle est qu’il est très facile à utiliser car tout ce dont vous auriez besoin est une application Web, trois photos de la zone touchée de la peau et attendez le diagnostic préliminaire.

Une nouvelle imprimante 3D permet d’imprimer la peau directement sur les plaies, favorisant leur régénération. La peau est créée à partir des propres cellules du patient.

Avant de faire cela, l’application traite les images et demande aux utilisateurs depuis combien de temps ils ont eu des symptômes, en utilisant différentes réponses pour arriver à une liste plus précise des diagnostics possibles. extraction d’une connaissance d’archive de 288 affections cutanées pour donner des correspondances probables que les utilisateurs peuvent apporter à un dermatologue.

L’outil serait né en complément et jamais en remplacement d’un dermatologue professionnel, mais il pourrait éviter de fausses informations lorsqu’une personne recherche un type d’affection cutanée sur Google, ce qui pourrait déclencher une alarme quand ce n’est pas le cas.