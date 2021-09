Cette nouvelle interface utilisateur élégante de Google Messages for Wear OS est en cours de déploiement

in

Google a régulièrement mis à jour ses applications portables avec de nouveaux designs et fonctionnalités pour Wear OS 3, mais dans certains cas, les montres plus anciennes peuvent également bénéficier des applications mises à jour. C’est ce qui se passe avec Google Messages cette semaine, alors qu’une toute nouvelle version de l’application est en cours de déploiement pour les montres intelligentes Android nouvelles et anciennes.

Tel que rapporté par 9to5Google, l’application Google Messages for Wear OS repensée que nous avons aperçue lors de Google I/O plus tôt cette année arrive maintenant via le Play Store.

Les modifications apportées à cette nouvelle version de Google Messages sont purement cosmétiques, les fonctionnalités restant en grande partie les mêmes. Même ainsi, c’est une amélioration significative par rapport à ce que nous avions auparavant. L’arrière-plan est maintenant noir, abandonnant le bleu foncé d’avant, et les éléments de menu et les boutons sont arrondis dans ce qui semble être un mouvement vaguement inspiré de Material You.

Google Messages 9.2 est maintenant déployé via le Play Store, mais comme toujours, vous pouvez également le télécharger à partir d’APK Mirror.