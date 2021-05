Cette nouvelle me fait mourir d’envie de réserver un voyage à Las Vegas maintenant – .

L’un des derniers voyages à l’extérieur de la ville que j’ai faits avant le début de la pandémie de coronavirus a été à Sin City, où j’ai séjourné dans l’un des casinos pour assister à un spectacle sur le Strip de Las Vegas. Je mentirais si je disais que depuis lors, je n’avais pas manqué la ville américaine qui se qualifie probablement le mieux pour le surnom officieux de Disneyland pour adultes, avec ses hôtels fastueux, ses boutiques et magasins extravagants, et des tonnes de restaurants inoubliables comme celui qui a des anges du vin qui pendent du plafond, à la Mission Impossible. Le regretté Anthony Bourdain a probablement mieux résumé ce que Vegas signifie pour un certain type de visiteur – «À Vegas, il y a des gagnants – et des perdants. Et Dieu sait que j’ai été les deux.

Pas de surprise, les voyageurs enfermés ont non seulement grignoté le morceau pour s’évader à nouveau, mais beaucoup ont déjà commencé à affluer à Vegas, CNN ayant récemment rapporté que cette ville désertique de néons, de joueurs, de showgirls et plus rebondir mieux que jamais. C’est grâce à tout, des expériences de restauration innovantes qui ont été lancées à l’arrivée de nouveaux complexes de casino et à un espace de convention élargi, pour ne citer que quelques exemples. L’un des plus récents complexes hôteliers est le Virgin Hotels Las Vegas, qui a ouvert le Strip fin mars dans un espace anciennement occupé par le Hard Rock Casino Hotel. Le mois prochain, en attendant, le premier nouvel hôtel-casino en dix ans ouvrira ses portes sur le Strip lui-même: les 4,3 milliards de dollars Resorts World Las Vegas. Et si vous êtes prêt à découvrir à nouveau certains de ces images et sons, une entreprise a une offre incroyable que vous voudrez consulter: il vous suffit de remplir une demande en ligne et vous pourriez gagner la chance d’être payé pour visiter Las Vegas, séjournez dans un hôtel luxueux et jouez dans les casinos de la ville.

Cette offre est une gracieuseté du site de jeu en ligne BonusFinder, et voici comment cela fonctionne. Tout ce que vous avez à faire est de… remplir une demande. «L’emploi de rêve existe», promet l’application, aux candidats qui rivalisent pour être le gagnant. L’application consiste principalement à expliquer pourquoi vous seriez parfait pour ce prix, qui comprend une exigence: en quelque sorte, il vous sera demandé d’explorer la ville et de passer en revue les casinos. Si vous êtes choisi, vous recevrez:

De l’argent pour couvrir vos frais de voyage à Las Vegas; Hébergement payant pour un séjour minimum de deux nuits dans la ville; Une récompense en espèces de 500 $ à la fin de l’examen du casino; Et 2 000 $ à dépenser dans les casinos.

Le gagnant sera contacté le lundi 7 juin. Et c’est à peu près tout. C’est trop beau pour être vrai? Eh bien, vous pourriez dire que «trop beau pour être vrai» est à peu près un mode de vie à Vegas, où le sable se transforme en or, et où Lady Luck peut transformer un Joe moyen en un joueur de haut niveau avec un coup de cartes heureux. .

