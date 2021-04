Cette nouvelle mise à jour pour iOS résout un problème avec l’écran de votre iPhone | La technologie

Grâce à la dernière mise à jour pour iPhone et iPad, l’une des erreurs les plus ennuyeuses, et en même temps imperceptible, que vous pouvez voir sur votre écran est résolue.

L’un des principaux problèmes signalés avec le lancement initial de l’iPhone 12 était divers problèmes liés à l’affichage, qui, entre autres, provoquaient un scintillement, un faisceau lumineux verdâtre ou même une lumière tamisée qui semblait émettre de l’écran même s’il était totalement sombre.

Apple a initialement déclaré qu’il résoudrait tous ces problèmes avec l’écran de l’iPhone 12. Bien qu’ils ne soient pas des bogues très ennuyeux, ils ont fini par être plus visibles lors de l’utilisation des modes sombres appropriés.

Ce moment est déjà venu, car avec iOS 14.5, Apple a finalement résolu ce problème où une faible luminosité était ressentie sur l’écran de l’iPhone 12 si nous l’avions configuré avec une faible luminosité.

Ce petit problème avec l’écran était très peu perceptible, et en gros il y avait une sorte de douce lueur qui est apparue sur l’écran lorsqu’il était complètement noir et à un faible niveau de luminosité, visible quand vous l’avez regardé assez près.

Comme on peut le voir dans la note officielle de mise à jour iOS 14.5, ceux de Cupertino incluent “une optimisation pour réduire l’apparence d’une faible lueur qui peut apparaître à des niveaux de luminosité réduits avec un fond noir”, dicte la note.

Et c’est que dans des appareils aussi chers que l’iPhone, toute petite erreur est signalée par la communauté des utilisateurs, qui recherche évidemment un appareil parfait et Apple résout toujours assez rapidement toutes ces pannes.

Si vous n’avez toujours pas la mise à jour iOS 14.5, ne vous inquiétez pas, elle est échelonnée, même s’il est probable que vous l’ayez tout au long de la semaine prochaine avec de nombreuses autres nouvelles.