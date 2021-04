Cette nouvelle photo montre l’échelle de l’énorme rover Perseverance – .

Vous n’avez même pas besoin d’être un fan de science ou un junkie des vols spatiaux pour connaître les rovers martiens de la NASA. C’est une grande nouvelle lorsque l’agence spatiale envoie du nouveau matériel sophistiqué sur Mars, et vous avez sans aucun doute entendu les noms Sojourner, Opportunity, Curiosity et Perseverance à plusieurs reprises maintenant. Ce que vous ignorez peut-être, c’est comment les rovers ont évolué au fil du temps, en particulier en ce qui concerne leur taille. Sans rien pour donner une idée de l’échelle des «selfies» de Mars que les rovers ont renvoyés au fil des ans, il est difficile de comprendre à quel point ils ont changé.

Dans une nouvelle photo du nouveau rover brillant Perseverance, nous sommes enfin fournis avec quelque chose qui montre à quel point le dernier robot est vraiment énorme. Dans un nouveau selfie de rover publié par la NASA, nous pouvons voir l’ingéniosité de l’hélicoptère de Mars en arrière-plan, et bien que la perspective de la photo signifie que l’hélicoptère semble encore plus petit qu’il ne l’est en réalité, vous pouvez facilement dire à quel point la persévérance est énorme en comparaison.

Le premier rover de la NASA à se rendre sur Mars était Sojourner, qui était l’un des composants de la mission Mars Pathfinder. Il mesurait un pied de hauteur et un peu plus de deux pieds de long. L’hélicoptère Mars Ingenuity n’est pas si différent en termes de stature, mesurant 19 pouces de haut avec un diamètre (y compris les rotors) de 4 pieds. Bien sûr, l’un est un avion et l’autre un rover, mais leurs empreintes de pas sont comparables.

En regardant cette dernière image, vous pouvez imaginer Sojourner occupant à peu près la même quantité d’espace sur la photo que l’hélicoptère. En comparaison, le rover Perseverance a l’air absolument énorme… et c’est le cas.

La persévérance (qui a à peu près la même taille que son prédécesseur immédiat, Curiosity) s’étend sur 9 pieds et demi de long et près de 9 pieds de large. Les deux rovers ont également une hauteur de 7 pieds 3 pouces. Ils ont tous les deux la taille d’une voiture, tandis que Sojourner était plus comparable à un micro-ondes.

Le rover est actuellement un peu en attente alors qu’il attend l’hélicoptère de Mars pour effectuer ses différents tests. L’équipe de la NASA prévoit que l’hélicoptère prendra son envol cette semaine, devenant ainsi le premier avion artificiel à voler sur une planète autre que la Terre. C’est assez excitant et ce sera certainement passionnant, mais pour l’instant, le rover high-tech doit s’asseoir et attendre que son petit partenaire prenne un peu la tête des projecteurs.

Une fois les tests de l’hélicoptère terminés, Perseverance sera libéré pour explorer le cratère d’impact de Jezero où il a atterri et, espérons-le, faire des découvertes intéressantes. Les tests en vol devraient durer environ 30 jours et la NASA tentera d’utiliser Perseverance en tant que caméraman pour capturer le (s) vol (s) et les atterrissages tout en collectant les données de l’hélicoptère lui-même.

