Cette nouvelle pièce chaude a augmenté de 450% dans un marché baissier – Crypto new media

POSTE SPONSORISÉ*

La crypto a eu une année folle, avec Bitcoin en baisse d’environ 50%, par rapport à son pic d’avril et tous les types d’altcoins connaissant une trajectoire descendante similaire. Alors que beaucoup pensent que la récente crise n’est qu’une bosse sur la route d’une prise de contrôle cryptographique de Wall Street, personne ne conteste le fait que la récente tendance à la baisse a été un rappel difficile de la volatilité des actifs numériques.

Pourtant, une pièce ne semble pas du tout affectée par les hauts et les bas du marché de la cryptographie, continuant à augmenter régulièrement en prix, mois après mois. RBIS est le jeton derrière ArbiSmart, une plate-forme automatisée d’arbitrage cryptographique. Il a généré beaucoup de buzz récemment, les analystes prévoyant que le prix du RBIS atteindra quarante fois sa valeur actuelle d’ici 2023.

RBIS : l’histoire jusqu’à présent

RBIS a été introduit pour la première fois en 2019 et depuis lors, sa valeur a plus que quadruplé, gagnant constamment en popularité. 2020, la croissance d’une année sur l’autre a été de 150 % et l’acquisition d’utilisateurs a augmenté depuis lors. À mesure que la demande symbolique augmente, l’offre est limitée, la quantité de RBIS pouvant jamais être créée étant plafonnée à 450 millions.

Malgré son succès, l’équipe de développement ne s’est pas reposée sur ses lauriers. Au lieu de cela, il a mis en œuvre une série de mises à niveau de l’architecture du système, et d’autres sont en cours. En outre, RBIS devrait être coté en bourse plus tard cette année, et il y a quelques nouveaux utilitaires RBIS majeurs dans le pipeline, pour le lancement dans les mois à venir, mais plus sur ces développements plus tard.

Pour l’instant, examinons l’utilité du jeton et comment il est spécifiquement conçu pour générer des bénéfices pour les utilisateurs de la plate-forme ArbiSmart, même dans un marché en baisse.

Le projet ArbiSmart

Le ArbiSmart Le projet semble avoir une solide réputation en ligne et aucun piratage ou fraude n’a été enregistré. Il est entièrement agréé et réglementé par l’UE avec toutes les protections que cela offre, du maintien d’un capital suffisant pour couvrir tous les comptes à l’audit externe et aux exigences strictes en matière de sécurité des données.

La plateforme utilise un algorithme pour effectuer crypto-arbitrage, un type d’investissement qui exploite les inefficacités temporaires des prix. Ces inefficacités sont de brefs intervalles, qui ne durent parfois que quelques minutes, au cours desquels une pièce est disponible à différents prix en même temps sur plusieurs bourses. Ces écarts de prix peuvent avoir diverses causes, telles que des disparités dans le volume des transactions et les niveaux de liquidité entre des bourses de tailles différentes.

La façon dont cela fonctionne est que le système automatisé d’ArbiSmart est intégré à environ 35 échanges, qu’il surveille, 24h/24 et 7j/7, à la recherche d’inefficacités de prix sur des centaines de pièces simultanément. Lorsqu’il trouve une différence de prix, il achète la pièce sur la bourse où le prix est le plus bas, puis la vend instantanément, sur la bourse où le prix est le plus élevé, pour réaliser un profit avant la fermeture de la fenêtre et la résolution de l’écart.

Du point de vue de l’utilisateur de la plate-forme, il vous suffit de vous inscrire, de déposer des fonds en fiat ou en crypto, puis de passer le reste de la journée, tandis que l’algorithme génère des bénéfices allant de 10,8% à 45% par an, selon la taille de votre investissement. Pour voir à l’avance exactement combien vous gagnerez mensuellement et annuellement, vous pouvez consulter le tableau des comptes ArbiSmart.

Étant donné que les inefficacités de prix ne sont pas affectées par la volatilité des prix, vous pouvez continuer à tirer un profit stable et prévisible de l’arbitrage cryptographique, même si le marché prend un virage brutal. En conséquence, dans le récent marché baissier, un grand nombre d’investisseurs ont choisi ArbiSmart comme port calme dans la tempête. Offrant une excellente opportunité de couverture, la plate-forme a permis aux investisseurs de stocker en toute sécurité leur Bitcoin et Ethereum, sans continuer à perdre de la valeur, tout en gagnant un rendement mensuel généreux.

Il convient de noter qu’en plus de la plate-forme de profits d’arbitrage cryptographique, les utilisateurs gagnent des intérêts composés, ainsi que des gains en capital de l’escalade Le prix du jeton RBIS, qui a déjà augmenté de 450%. Ceux qui choisissent d’ouvrir un compte d’épargne, qui est verrouillé, pour une période prédéfinie, peuvent également gagner des intérêts qui, aux niveaux de compte les plus élevés, peuvent atteindre 1% par jour.

Indicateurs de croissance future

Comme promis, nous allons maintenant examiner quelques-uns des facteurs qui ont façonné les projections positives des analystes pour l’avenir du jeton RBIS. Tout d’abord, il y a le calendrier de développement chargé qui comprend un certain nombre de mises à niveau du système aux troisième et quatrième trimestres de 2021, en plus d’une variété de nouveaux produits et services, tels que le prochain portefeuille porteur d’intérêts ArbiSmart. Au début de 2022, les nouveaux services publics RBIS comprendront également un programme d’agriculture de rendement, une application mobile et une carte de crédit crypto.

Ensuite, bien sûr, il y a la cotation, prévue pour le quatrième trimestre 2021, et le RBIS devenant négociable devrait faire grimper considérablement le prix. À ce stade, toute personne souhaitant utiliser la plate-forme ArbiSmart devra acheter RBIS sur un échange. Trouver des vendeurs consentants sera un défi car RBIS les détenteurs seront incités à HODL, car ils recevront des rendements d’arbitrage de crypto à long terme, ainsi que profiteront de l’appréciation constante du jeton.

RBIS est une étoile montante, et cela semble être le moment idéal pour acheter si vous voulez entrer tôt avant que le prix ne se mette en orbite. Envie de saisir l’instant ? Achetez RBIS maintenant.

*Cet article a été payé. Le Cryptonomiste n’a pas écrit l’article et n’a pas testé la plateforme.