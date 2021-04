Cette nouvelle plateforme vise à transformer les influenceurs en marques de produits – WWD

La nouvelle plateforme de la startup technologique Pietra est prête à aider les influenceurs à devenir des marques de produits.

Désormais sortie de la version bêta et financée par Andreessen Horowitz, la startup vise à aider les créateurs en ligne à transformer leurs profils de médias sociaux en offres de vente au détail légitimes, en les mettant en relation avec des concepteurs de produits, des fournisseurs, des entrepôts et des entreprises de distribution.

«Pietra est une plate-forme étape par étape qui vous permet de vous connecter avec certains des meilleurs fournisseurs au monde, de mettre en place un entrepôt et de réaliser des commandes, et même de créer votre propre site Web gratuitement et de commencer à vendre», Ronan Trivedi, PDG de Pietra expliqué à WWD. “Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie que nous redonnons le pouvoir au peuple.

Les foules de technologie et de mode connaissent peut-être déjà la startup, car ses fondateurs venaient d’endroits comme Uber et Moda Operandi, et elle est soutenue par des célébrités telles que Will Smith et Robert Downey Jr. En 2019, la société a également déployé des outils pour le secteur de la haute joaillerie qui a permis des rendus numériques hyper-réalistes de pierres de première qualité.

Maintenant, Pietra cible l’ensemble des influenceurs, en proposant de faire correspondre les créateurs avec les fournisseurs-partenaires. Cela facilitera même les négociations sur des questions telles que le volume minimum de commande, les dépôts et la logistique transfrontalière.

«Vous n’avez plus besoin de voler autour du monde et de supplier les usines de travailler avec vous au minimum. Vous n’avez plus à naviguer dans les complexités de l’entreposage, de l’exécution et de la logistique », a-t-il poursuivi. «Pietra fait en sorte que n’importe quelle personne puisse créer la prochaine marque la plus vendue.»

Les utilisateurs peuvent communiquer avec les fournisseurs via la plate-forme et concevoir des produits à leurs côtés grâce à des fonctionnalités telles que le chat en temps réel.

Bien que la commodité puisse être la clé – Trivedi décrit l’offre comme «intuitive» – la facilité d’utilisation n’est qu’une facette. Le plus grand attrait réside dans la liste des contacts fournisseurs de la plate-forme: Pietra promet de mettre en relation les créateurs indépendants avec les mêmes professionnels de grande valeur qui travaillent avec de grandes entreprises bien connues.

Grâce à Creator Hub, une marque en herbe peut embaucher un photographe qui a travaillé avec Theory, Opening Ceremony et Helmut Lang pour photographier sa propre gamme de produits, ou le concepteur d’emballage d’une autre marque renommée. Un fournisseur a même aidé Kim Kardashian à lancer sa ligne de bougies inspirée de Kris Jenner, a poursuivi Trivedi, tandis qu’un autre fabricant de la plate-forme produit des vêtements pour Pangaia.

Et lorsque les utilisateurs de Pietra ont des produits prêts à être vendus, ils n’ont pas à se soucier de créer un nouveau canal ou site Web de commerce électronique. Ils peuvent vendre leurs produits via le Creator Marketplace de l’entreprise.

Dans l’ensemble, la plate-forme se présente comme un guichet unique pour la création de marques et de produits. De cette façon, cela semble un peu équivalent aux studios de création de stars Old Hollywood qui ont transformé des espoirs aux yeux écarquillés en célébrités glamour, seulement maintenant construites pour le commerce électronique à l’ère numérique.

Jusqu’à présent, les créateurs semblent trouver le concept irrésistible. Selon Pietra, pas moins de 15 000 personnes se sont inscrites pour lancer une gamme de produits alors que la plate-forme était encore en phase bêta. La plupart de ces utilisateurs sont des femmes, à environ 80 pour cent, et leurs abonnés vont de dizaines de milliers à des millions. C’est un large réseau englobant à la fois des micro-influenceurs et des stars majeures – ce qui est remarquable, étant donné que le jeu des produits a tendance à favoriser ces derniers.

«Nous avons constaté une croissance de 20% d’un mois à l’autre depuis janvier, et nous continuons d’accélérer et de constater une énorme demande pour ce produit», a déclaré Trivedi. «Ceci, à son tour, attire des partenaires de fabrication uniques du monde entier qui font la queue pour être acceptés pour commencer à alimenter la prochaine génération de marques grand public.»