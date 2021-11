Cette nouvelle puce Android pourrait alimenter les prochains rivaux de l’iPhone 13

MediaTek est un fabricant de puces bien connu qui a développé ces dernières années diverses solutions System-on-Chip (SoC) pour les appareils Android. Mais la marque s’adressait généralement au segment milieu de gamme du marché. Les processeurs MediaTek n’ont jamais été des choix incontournables pour les appareils Android phares qui rivaliseraient avec le dernier iPhone. Mais cela pourrait changer cette année avec l’introduction du tout nouveau silicium MediaTek qui pourrait offrir le type de performances et de fonctionnalités haut de gamme que les concurrents d’Apple recherchent pour leurs alternatives iPhone 13. C’est le Dimensity 9000 que MediaTek vient d’annoncer, un SoC qui coche de nombreuses cases attendues et propose plusieurs fonctionnalités « premières mondiales ».

Les performances impressionnantes de l’iPhone 13

La toute nouvelle puce A15 Bionic d’Apple qui alimente la série iPhone 13 écrase la concurrence dans les tests de vitesse et les références réelles. Un examen approfondi a montré que l’A15 Bionic est encore plus formidable qu’Apple ne le laisse entendre.

Ce genre de performance met une pression énorme sur les rivaux. D’autres fabricants de puces réagiront bientôt, avec le Dimensity 9000 de MediaTek le leader surprise du peloton.

Nous venons de voir émerger la puce Tensor de première génération de Google, ce qui est un grand pas dans la bonne direction, mais pas tout à fait le rival A15 Bionic que nous voulions. Qualcomm dévoilera bientôt le Snapdragon 898 qui équipera la série Galaxy S22. De même, Samsung devrait bientôt dévoiler le processeur Exynos 2200, qui pourrait être associé au premier GPU AMD au monde pour appareils mobiles.

Mais les fournisseurs d’Android pourraient-ils opter pour le Dimensity 9000 de MediaTek au lieu de la puce Snapdragon de nouvelle génération ? La réponse à cette question pourrait être oui.

MediaTek a lancé Dimensity 9000. Le 4 nm de TSMC Beaucoup de « premières mondiales » pic.twitter.com/JH4GYfNShZ – Univers de glace (@UniverseIce) 18 novembre 2021

Dimensity 9000 offre de nombreuses premières mondiales

Arm a dévoilé son architecture v9 en mai. Comme chaque année, les nouveaux designs de référence informent le public du type de SoC qui alimenteront les principaux concurrents de l’iPhone dans l’année à venir. Dans le cas du processeur v9 d’Arm, cela signifie 2022 appareils en concurrence avec les combinés iPhone 13.

Arm a dévoilé plusieurs nouvelles puces au printemps. Nous avons le produit phare Cortex-X2, les cœurs de performance Cortex-A710 et les cœurs d’efficacité Cortex-A510. En outre, Arm a introduit de nouveaux GPU que les fabricants de puces combineront avec les processeurs ci-dessus, y compris la conception Mali-G710. Sans surprise, des puces comme le SoC Dimensity 9000 utiliseront ces technologies.

Il se trouve que l’alternative de MediaTek au processeur de l’iPhone 13 est la première à le faire. Le Dimensity 9000 comprendra un processeur Cortex-X2 à 3,05 GHz, trois cœurs Cortex-A710 à 2,85 GHz et quatre cœurs Cortex-A510 à 1,8 GHz. Un GPU Mali-G710 à 10 cœurs gérera les graphiques, y compris la prise en charge du lancer de rayons. Le SoC comprendra également un APU à six cœurs qui gérera les tâches d’intelligence artificielle.

Les spécifications du processeur phare MediaTek Dimensity 9000. Source de l’image : MediaTek

Le nouveau processeur ISP est également un ajout intéressant au package Dimensity 9000. La puce prendra en charge les photos de 320 mégapixels, ce qui est bien au-delà de ce qui est possible avec les produits phares d’aujourd’hui. Mais la puce pouvait gérer ce genre de puissance. Cela suppose que les fournisseurs Android voudront équiper de tels capteurs sur un appareil mobile.

Comme prévu par les concurrents de l’iPhone 13, le MediaTek Dimensity 9000 prendra en charge la connectivité 5G et l’Internet sans fil Wi-Fi 6E. La puce sera la première au monde à prendre en charge Bluetooth 5.3.

Le département RAM est également passionnant. La puce peut gérer la RAM LPDDR5x qui fonctionne à 7 500 Mbps. Samsung a récemment annoncé ses nouvelles puces LPDDR5x, et nous avons supposé que la nouvelle mémoire équipera la série Galaxy S22 l’année prochaine.

Les mystérieux flagships Android 2022

Si cela ne suffit pas de cette alternative A15 Bionic, le Dimensity 9000 est le premier SoC mobile au monde construit sur le processeur TSMC 4 nm. La série iPhone 13 comprend des puces de 5 nm, le même TSMC gérant la production A15 Bionic.

Le Dimensity 9000 promet des performances monstres, et il sera intéressant de voir comment il se comporte dans des tests réels par rapport au SoC A15 Bionic de l’iPhone 13. Mais on ne sait pas quels appareils mobiles utiliseront la toute nouvelle puce.

Le premier lot de fabricants équipés de MTK Dimensity 9000 comprend vivo, realme, Xiaomi, OPPO, Samsung, Motorola et OnePlus. – Univers de glace (@UniverseIce) 19 novembre 2021

Lorsque des entreprises comme MediaTek annoncent un nouveau silicium, elles ne mentionnent pas les partenaires réels ou les noms des appareils qui utiliseront les nouvelles puces. Mais les leakers le font. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la liste des fournisseurs Android qui utiliseront les puces Dimenisty 9000 l’année prochaine comprend Vivo, Realme, Xiaomi, Oppo, Samsung, Motorola et OnePlus.

Certaines de ces inclusions ne sont pas surprenantes. Mais Samsung est absolument un ajout inattendu à cette liste. Le Dimensity 9000 est une puce phare qui défiera le Snapdragon 898 et le propre Exynos 2200 de Samsung. Cela signifie-t-il que la puce MediaTek pourrait alimenter des téléphones comme le Galaxy S22, le Fold 4, le Flip 4 et tous les appareils Galaxy FE que Samsung pourrait proposer ? Nous devrons juste attendre et voir.