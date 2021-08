Cette nouvelle série d’action originale Netflix d’Israël monte en flèche dans les charts

J’en ai assez vu sur le travail de Lior Raz à ce stade, que je suis arrivé à une conclusion sur l’acteur israélien maussade et compulsivement regardable : je regarderai tout ce dans quoi cet homme est. Cela inclut Hit & Run, sa nouvelle série qui vient de débuter sur Netflix et brûle le Top 10 du streamer.

Au moment d’écrire ces lignes, Hit & Run – à propos d’un homme à la recherche de la vérité sur la mort de sa femme – est n ° 4 sur le Top 10 combiné de Netflix pour la télévision et les films. Ce qui est une belle extension du travail existant de Raz avec le streamer. Avec son partenaire créatif, Avi Issacharoff, ils ont également créé (et Raz joue dans) une autre excellente série d’action sur Netflix : Fauda, ​​sur une équipe de soldats d’élite israéliens et leur lutte contre le terrorisme.

Il y a trois saisons de 12 épisodes de Fauda sur Netflix. Et si vous êtes un fan d’histoires adjacentes à l’espionnage mais que vous n’avez pas encore consulté cette série, vous devez rectifier cette erreur. Comme hier. En attendant, la force de Fauda à elle seule est la raison pour laquelle j’ai décidé de vérifier Hit & Run. Et cela ne déçoit pas.

Hit & Run, nouvelle série Netflix

Pour découvrir la vérité, suivez les mensonges. Lior Raz et Sanaa Lathan jouent dans Hit & Run – à venir cet été. pic.twitter.com/338txzyKMI – Netflix (@netflix) 12 juillet 2021

« Dans ce nouveau thriller d’action », lit-on dans le synopsis officiel de Netflix, « la vie d’un homme marié et heureux est bouleversée lorsque sa femme est tuée dans un mystérieux accident avec délit de fuite à Tel Aviv. Accablé de chagrin et confus, il recherche les assassins de sa femme, qui ont fui aux États-Unis. Avec l’aide d’un ex-amant (Sanaa Lathan), il découvre des vérités troublantes sur sa femme bien-aimée et les secrets qu’elle lui a cachés.

Les détails : Raz, co-créateur et vedette de la série, incarne Segev Azulai. Son personnage est un guide touristique, qui vit heureux à Tel-Aviv avec sa fille et sa nouvelle épouse américaine Danielle. Elle meurt dans un mystérieux accident avec délit de fuite. Le personnage de Raz, naturellement, est suspect. Pour l’aider à traquer les assassins de sa femme, il fait appel à un cousin inspecteur de police. Un vieil ami, ainsi qu’un ancien amant qui est également journaliste d’investigation, prêtent également leurs compétences à sa recherche.

L’équipe derrière la série

Ce spectacle n’est pas seulement une frénésie fantastique. Mais cela se termine également sur une sorte de cliffhanger, suggérant qu’une deuxième saison pourrait être en magasin.

Quelques détails supplémentaires, en attendant, sur l’équipe créative derrière le spectacle – qui, il faut ajouter, a actuellement un score d’audience de 90% sur Rotten Tomatoes. En plus de Raz et Issacharoff, l’équipe comprend également les co-créatrices et showrunners Nicole Yorkin et Dawn Prestwich. Tous deux étaient auparavant scénaristes/producteurs exécutifs sur les quatre saisons de la série AMC/Netflix The Killing.

Issacharoff, quant à lui, est également l’analyste du Moyen-Orient pour le site d’information basé en Israël The Times of Israel. De plus, lui et Raz ont cofondé Faraway Road Productions and Content, qui produit des émissions de télévision et des films scénarisés et non scénarisés. Ils ont également tous deux passé du temps dans l’unité des forces spéciales des Forces de défense israéliennes.

