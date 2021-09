Cette nouvelle série Netflix tordue laisse les téléspectateurs complètement sans voix • .

Parfois, on a l’impression que la Corée du Sud fait des émissions de télévision comme si le sort du pays en dépendait. Ou du moins en dépend en partie. Comme Alice, je me suis retrouvé à dégringoler dans un terrier de lapin de la meilleure série télévisée du pays pendant la pandémie – de Vincenzo à Crash Landing on You, Vagabond et bien plus encore. Il n’y a presque jamais de deuxième saison et chaque épisode dure généralement plus d’une heure, avec des effets visuels et des effets de qualité cinématographique. En fait, regarder une excellente émission coréenne donne l’impression de regarder environ 16 films au cours d’une saison. Netflix, sans surprise, dépense une somme d’argent insensée pour augmenter ses productions coréennes, car l’intérêt pour celles-ci continue de croître. Et un nouveau sur le streamer en ce moment fait parler tout le monde. C’est parce que la nouvelle série Squid Game Netflix ne ressemble à rien de ce que vous avez vu à la télévision. Préparez-vous, puis regardez la bande-annonce ci-dessous.

Quelque chose comme The Hunger Games vient à l’esprit en regardant cette bande-annonce. Mais, même dans ce cas, la comparaison déraille rapidement. Ici, 456 “concurrents désespérés”, explique le synopsis officiel de Netflix, “s’affrontent dans un jeu de survie mystérieux et mortel impliquant plusieurs séries de jeux d’enfance pour gagner 45,6 milliards de wons qui peuvent les sortir de leur misère”.

Cela explique un peu plus de quoi parle cette série de 9 épisodes. Les participants viennent de tous les horizons. Et ils reçoivent tous une mystérieuse invitation à rejoindre le jeu, le point commun étant qu’ils ont chacun désespérément besoin d’argent. Tous les différents « jeux » auxquels les participants sont obligés de jouer sont une sorte de jeu traditionnel coréen pour enfants, comme « Red Light, Green Light ». La conséquence de perdre ? Débarrassez-vous de cette bobine mortelle, bien sûr.

Arrêtez tout ce que vous faites parce que SQUID GAME vient de sortir sur Netflix et vous devez le voir immédiatement ! pic.twitter.com/JqdLrmum44 – Abner+ (@abnerpastoll) 17 septembre 2021

Inutile de dire que vous devez savoir que Squid Game est brutal et imbibé de sang.

Cependant, ce n’est pas de la violence pour le simple plaisir. En fait, il se passe beaucoup de choses, philosophiquement parlant, sous la surface ici. « Des fins heureuses sont-elles possibles dans ce monde qui, comme le nôtre, met tant de gens dans des situations sans issue et ose toujours prétendre qu’ils ont le choix ? » Den of Geek demande, dans une critique largement positive sur la série. « La justice peut-elle exister dans une société si inégale dans sa distribution du pouvoir ?

« Squid Game n’offre pas une échappatoire aux horreurs du monde réel. Dans ses limites en tant que drame de fiction, il nous donne quelque chose de bien plus rare : une affirmation qu’ils existent et que nous ne sommes pas les seuls à les trouver cauchemardesques.

Comme vous pouvez l’imaginer, les utilisateurs des médias sociaux ont quelques… réflexions sur cette série. Twitter, par exemple, a été rempli d’utilisateurs délirants à quel point ils sont accros, la nature déchirante de certains épisodes et comment ils “ne peuvent pas arrêter de regarder parce que c’est tellement bon”.