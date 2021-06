Cette nouvelle série originale Netflix époustouflante est votre prochaine obsession – .

Je ne sais pas quand c’est arrivé et je ne peux pas identifier une émission ou un moment spécifique, mais une grande partie du contenu que je consomme sur Netflix depuis un certain temps maintenant englobe ses émissions de télévision originales et ses films du monde entier. Alors que Netflix a commencé à mûrir aux États-Unis, sa croissance s’est accélérée dans le reste du monde – le streamer déversant des dizaines de millions de dollars de nouveaux investissements sur des marchés comme la Corée du Sud. Cet effort inclut également l’Islande, où il y a quelques jours à peine, le géant du streaming a lancé sa première série originale islandaise – Katla, une émission de 8 épisodes magnifiquement tournée axée sur le volcan sous-glaciaire titulaire, Katla.

Au moment d’écrire ces lignes, la série était déjà l’une des émissions Netflix les plus regardées, ayant craqué la liste des 10 meilleurs que le service de streaming maintient en permanence et arrivant juste derrière Lupin. Pas mal pour, encore une fois, une série qui vient tout juste de sortir de la grille de départ et qui a également déjà suscité une réaction assez solide du public sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes (un 83%, pour être exact).

D’après la description officielle de la série par Netflix : « En Islande, après que le volcan sous-glaciaire Katla ait été en éruption constante pendant une année entière, Gríma est toujours à la recherche de sa sœur disparue qui a disparu le jour où l’éruption a commencé. Alors que son espoir de retrouver son corps s’estompe, les habitants des environs commencent à recevoir la visite d’invités inattendus. Il pourrait y avoir quelque chose de caché sous le glacier que personne n’aurait jamais pu prévoir.

Tout a commencé par une éruption volcanique, mais personne n’aurait pu prédire les mystères qui allaient suivre. Notre première série islandaise Katla est créée le 17 juin. pic.twitter.com/jpAWlBH8k9 – Netflix Nordic (@NetflixNordic) 28 mai 2021

La couverture de la série jusqu’à présent a été largement positive, Forbes, par exemple, notant qu’il y a une beauté à l’esthétique clairsemée – et que la série “raconte également l’histoire brutale et impitoyable de quelques habitants d’un village presque désert qui suppure avec chagrin, dépression et culpabilité. Les gens de Decider donnent également des accessoires à ce qui peut sembler être un choix surprenant pour une “star du sommeil” de la série. Ce serait Bergsteinn Björgúlfsson et Árni Filippusson, les directeurs de la photographie de Katla qui montrent l’Islande « dans toute sa splendeur effrayante et couleur cendrée, surtout quand un volcan y est actif ».

Comme nous l’avons noté dans les articles précédents, certaines des émissions les plus regardées sur Netflix en ce moment sont des séries internationales comme celle-ci. D’autres exemples incluent Lupin, la série en français sur un gentleman voleur qui vient de revenir pour sa deuxième saison, ainsi que Workin’ Moms. Diffusée à l’origine au Canada via la CBC (Canadian Broadcasting Corporation), cette comédie s’articule autour de ce qui suit, selon le résumé de Netflix : , et la vie dans le Toronto d’aujourd’hui.