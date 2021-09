Cette nouvelle série originale Netflix tordue est l’émission télévisée n ° 1 en ce moment • .

La première chose à laquelle la plupart des gens pensent lorsqu’ils entendent le mot « clickbait » est probablement l’un des types de contenu les plus méprisés sur Internet, en raison de la ruse impliquée dans sa diffusion. Il ne tient jamais vraiment tout seul. C’est quelque chose avec un titre sexy ou un emballage irrésistible qui vous empêche de continuer à faire défiler sans avoir cliqué dessus. Cela pique votre curiosité. Vous voulez en savoir plus. Vous devez en savoir plus. Et puis – la révélation insatisfaisante. Il y a bien sûr des exceptions à chaque règle. Et laissez personne d’autre que le plus grand service de vidéo en streaming au monde pour créer une énorme mise en garde ici. De telle sorte que, alors que la plupart des gens pourraient penser à un contenu Internet déplaisant lorsqu’ils entendent le mot appât à clics, si vous le recherchez réellement sur Google ? Le premier résultat de recherche est en fait la nouvelle série limitée Clickbait Netflix.

C’est une affaire de 8 épisodes, mettant en vedette Zoe Kazan, Betty Gabriel et Adrian Grenier. Et qui, au moment d’écrire ces lignes, est également le contenu n ° 1 sur Netflix, ayant volé la place au nouveau film original très populaire de Netflix, He’s All That.

Meilleure offre du jour Cette étonnante friteuse à air intelligente avec Alexa est en vente au meilleur prix d’Amazon ! Prix ​​catalogue :129,00 $ Prix :89,00 $ Vous économisez :40,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Série Netflix Clickbait – en streaming maintenant

Grenier incarne Nick Brewer dans cette série. Un père, un mari et un frère aimants, selon la description de Netflix, qui un jour disparaît très soudainement et mystérieusement. Une vidéo de Nick finit par apparaître sur Internet. Il est sévèrement battu et brandit une carte qui dit : « J’abuse des femmes. À 5 millions de vues, je meurs.

Continue le synopsis officiel de Netflix : « Est-ce une menace ou un aveu ? Ou les deux? Alors que sa sœur (Kazan) et sa femme (Gabriel) se précipitent pour le trouver et le sauver, ils découvrent un côté de Nick dont ils ignoraient l’existence… Raconté de points de vue tournants, Clickbait est un thriller captivant à enjeux élevés qui explore le façons dont nos impulsions les plus dangereuses et incontrôlées sont alimentées à l’ère des médias sociaux, révélant les fractures toujours plus larges que nous trouvons entre nos personnages virtuels et réels.

Après l’enlèvement de Nick Brewer, une vidéo apparaît en ligne le montrant violemment battu et tenant une pancarte disant “J’abuse des femmes. À 5 millions de vues, je meurs.” Est-ce une menace ou un aveu… ou les deux ? La série limitée Clickbait est désormais sur Netflix pic.twitter.com/zF7JLPRPES – Netflix (@netflix) 26 août 2021

Réaction

La série Clickbait Netflix est une autre de ces émissions qui semble créer un large fossé entre le public et les critiques. Chez Rotten Tomatoes, par exemple, la série a actuellement un score de 42% de critiques. Comparé à un score d’audience bien meilleur de 78%. “Avec un éventail d’idées flashy, à moitié formées et de caractérisations minces”, lit le consensus des critiques de Rotten Tomatoes, “Clickbait s’apparente plus à son homonyme que le spectacle plus profond qu’il aspire à être.”

L’examen de Collider est particulièrement sévère. Résistez à la tentation, implore le titre de la critique, et “ne regardez pas ce thriller Netflix profondément désagréable”. Aïe. Il y a ici un récit de style perdu de l’histoire à partir de différents points de vue. Le problème, cependant, semble être que vous vous sentez mal après avoir traversé l’ennui de regarder cela.

En attendant, voici ce que les utilisateurs de Twitter disent de la nouvelle série et de l’inclusion de l’une de ses stars :

clickbait sur Netflix est un voyage, mais Adrian Grenier y est aussi, donc à chaque fois qu’il est à l’écran, je pense simplement: “Oh, regarde, c’est Vinny Chase dans un nouveau rôle.” – Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) 27 août 2021

Je vais tenter cette émission uniquement à cause d’Adrian Grenier. Cela faisait longtemps que je n’avais pas vu Vincent Chase dans quoi que ce soit. #Clickbait pic.twitter.com/yIyMEydpqu – Rotimi au Akinbiyi (@TimiFrost) 25 août 2021

La série originale #Netflix #Clickbait avec Adrian Grenier d’Entourage est étonnamment bonne. Mystère/thriller très tendu. Je pense que je suis accro. pic.twitter.com/BHxTJiFMee – Matthew Kadish (@MatthewKadish) 29 août 2021