Cette nouvelle série originale Netflix torride fait parler tout le monde • .

À l’heure actuelle, l’une des émissions Netflix les plus regardées est une série télévisée qui vient de sortir avec Sarah Shahi, qui contient une tonne de nudité et une histoire terne.

C’est le consensus jusqu’à présent des critiques, en tout cas, après les débuts de la nouvelle série animée et très torride de Netflix Sex/Life. C’est un drame en 8 épisodes de la créatrice Stacy Rukeyser, inspiré du roman torride 44 chapitres sur 4 hommes. Et il a déjà fait son chemin dans la liste des 10 émissions de télévision les plus chaudes de Netflix, juste derrière Manifest au moment de la rédaction de cet article. Mais il n’y est pas parvenu sur la base de la qualité du matériau. Pas si vous croyez des mesures comme ses scores Rotten Tomatoes, en tout cas. En effet, les critiques et les scores d’audience sur le site d’agrégation d’avis sont assez épouvantables.

Un autre succès torride pour Netflix

Le fait de la question, selon les mots d’un écrivain du Daily Beast, est que Sex/Life continue essentiellement ce qu’il décrit comme la «pornification» du streamer.

D’après la description officielle de la série par Netflix : Sex/Life “est l’histoire d’un triangle amoureux entre une femme, son mari et son passé qui jette un nouveau regard provocateur sur l’identité et le désir féminins”. Shahi incarne Billie Connelly, une épouse et mère au foyer vivant en banlieue. Elle a un mari aimant et une meilleure amie fidèle, mais ses journées à New York lui manquent en tant qu’« enfant sauvage à l’esprit libre ». Comme vous pouvez l’imaginer, la série est rapidement devenue l’une des émissions les plus regardées sur Netflix à cause de tout le sexe. Et il y en a beaucoup.

Contrairement à beaucoup d’autres films trop sexy et émissions les plus regardées sur le streamer, cependant, il y a une grande différence avec celui-ci. La créatrice de la série est une femme, elle aborde donc la sexualité d’un point de vue féminin.

En surface, Billie semble avoir tout pour elle. Un mari aimant, une belle maison, de l’argent — la belle vie. Elle est physiquement insatisfaite, cependant, et commence à écrire ses pensées et ses fantasmes dans un journal. Elle recommence à convoiter une vieille flamme. Et avant que vous ne le sachiez, les vêtements commencent à s’envoler plus vite que vous ne pouvez dire : « Y aura-t-il une saison 2 ? (Pas encore de mot à ce sujet de Netflix.)

Les émissions Netflix les plus regardées, tendance maintenant

Le mardi 29 juin, Sex/Life était déjà l’émission n°2 sur Netflix. Il se trouve juste derrière Manifest, le drame NBC maintenant annulé qui a trouvé une seconde vie sur le streamer. Consultez notre article précédent pour la trame de fond là-bas.

Voici la liste complète des émissions les plus regardées sur Netflix en ce moment, au moment d’écrire ces lignes :

