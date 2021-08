Cette nouvelle série pourrait être la chose la plus grossière que Netflix ait jamais publiée

J’ai l’impression de répéter une version de cette déclaration depuis des semaines maintenant. Mais Netflix continue de souligner à plusieurs reprises la vérité. Fondamentalement, si vous aimez le contenu d’horreur, le streamer vous propose une multitude de nouvelles versions. Contenu qu’il continue également d’ajouter à un clip constant, avec de nouveaux tarifs comme Brand New Cherry Flavor.

Si vous souhaitez découvrir certains des meilleurs contenus sur Netflix en ce moment pour les fans d’horreur, vous pouvez toujours vous référer à certaines de nos récentes couvertures. Comme cette rafle, nous avons préparé les meilleurs films d’horreur sur Netflix en ce moment. Brand New Cherry Flavor, quant à lui, est un nouvel ajout du côté de la télévision. Plus précisément, il s’agit d’une série limitée mettant en vedette Rosa Salazar, Eric Lange et Catherine Keener. Et c’est basé sur un roman du même nom, de l’auteur Todd Grimson.

Meilleure offre du jour Echo Dot d’Amazon s’envole des étagères à seulement 35 $! Prix : était 50 $, maintenant 34,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La nouvelle série limitée de Netflix Brand New Cherry Flavor

Extrait du synopsis officiel de Netflix de cette nouvelle émission: “Un réalisateur en herbe dans le monde ensoleillé mais sordide de 1990, Los Angeles se lance dans un voyage bouleversant de vengeance surnaturelle.”

Ce qui ressemble à une histoire assez simple, n’est-ce pas ? Allons droit au but, cependant, et arrivons à la partie dégoûtante. Parce que cela pourrait être considéré comme l’une des choses les plus grossières que Netflix ait jamais publiées. En fonction de qui vous demandez, bien sûr.

Brand New Cherry Flavor ressemble en fait à un cauchemar surréaliste et les critiques sont également positives. Je vais le regarder après avoir terminé la 5e saison de Saul. En plus, il y a Rosa Salazar de la renommée d’Alita, c’est vraiment un plus.https://t.co/tYxnFk5b2e – Dark Saint (@DefiledGod) 10 août 2021

À un moment donné dans Brand New Cherry Flavor, la jeune cinéaste, interprétée par Salazar, se tourne vers un sorcier pour son aide à jeter un sort sur un réalisateur de film. Quelque temps après, le personnage de Salazar – eh bien, commence à vomir des chatons gluants. Encore et encore. Vomissements d’un tas d’ordures contenant les chatons susmentionnés.

Elle affronte à nouveau le sorcier. « Plus besoin de vomir des chatons ! Très bien, reconnaît le sorcier (joué par Keener). Je vais t’aider là-bas, plus besoin de vomir des chatons. Sans le gâcher pour vous, cependant, la “correction” que le sorcier produit laisse le personnage de Salazar dans un état bien pire. Quel mauvais? La variété a la taquinerie.

« Résignée, soupire-t-elle. “Dites-lui que je vais recommencer à vomir”, dit Lisa au laquais stupéfait (du sorcier) (Mark Acheson), qui ne peut que grogner en réponse alors qu’il s’éloigne.»

Aïe. C’est déjà assez grave, en d’autres termes, qu’elle veuille recommencer à vomir les chats.

« Nous voulons que le spectacle ressemble à un cauchemar »

Dans une séance de questions-réponses avec les producteurs exécutifs et les showrunners Nick Antosca et Lenore Zion, que Netflix a inclus avec le matériel de presse Brand New Cherry Flavor, ils exposent une partie de leur réflexion sur l’esthétique de l’émission. Soit dit en passant, une émission qui a actuellement un score de 92% de critiques sur Rotten Tomatoes. “Nous voulons que le spectacle ressemble à un cauchemar”, expliquent les showrunners.

« D’un certain point de vue, c’est l’histoire d’une artiste qui essaie de mettre ce qui existe dans sa tête dans le monde et à quel point ce processus peut devenir insensé, turbulent, détourné et corrompu. Il s’agit d’autres choses aussi. Mais la chose la plus importante pour nous était d’essayer de créer une expérience surréaliste unique et un personnage principal mémorable. »

Brand New Cherry Flavor est maintenant en streaming sur Netflix.

Meilleure offre du jour Une remise folle de 70 $ réduit les AirPods 2 avec chargement sans fil au meilleur prix d’Amazon de 2021! Prix : Était 199 $, maintenant 128,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission