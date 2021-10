Cette nouvelle société de capital-risque de Seattle vient de lever un fonds de 10 millions de dollars pour soutenir les startups dirigées par des femmes

L’équipe Graham & Walker, de gauche à droite : Amanda Eldridge, vice-présidente du développement commercial ; Rohre Titcomb, directeur de l’exploitation ; Leslie Feinzaig, fondateur et directeur général ; Es Famojure, responsable du programme ; et Divya Kakkad, vice-présidente du marketing. (Photos de Graham & Walker)

L’Alliance des fondatrices féminines a été lancée en 2017 à partir d’un groupe de femmes qui voulaient aider les femmes entrepreneures à développer des entreprises et à financer des terrains. Désormais, l’organisation basée à Seattle assurera elle-même une partie du financement.

La FFA a dévoilé jeudi un nouveau fonds de capital-risque de 10 millions de dollars et renommé Graham & Walker dans le cadre de son expansion vers l’investissement.

Le groupe a principalement servi de réseau pour les fondatrices et a dirigé un accélérateur appelé Ready Set Raise.

Au cours des cinq années qui ont suivi le lancement de FFA, la fondatrice Leslie Feinzaig a réalisé à quel point les investisseurs s’intéressaient aux startups dirigées par des femmes.

« Nous devrions investir dans ces entreprises », a-t-elle déclaré.

Feinzaig, directeur général du fonds, avait initialement prévu de lever 3 millions de dollars. Mais il y avait en effet beaucoup d’intérêt ; Feinzaig a finalement levé des fonds auprès de 105 bailleurs de fonds.

Graham & Walker fondateur et directeur général Leslie Feinzaig.

Les investisseurs du fonds comprennent des sociétés telles que Bank of America et Carta, ainsi que des personnes telles que l’ancien PDG de DocuSign, Court Lorenzini, et Adriane Brown, membre du conseil d’administration d’American Airlines et d’eBay. Les deux tiers des investisseurs sont des femmes et 40 % sont des investisseurs débutants.

Graham & Walker a déjà réalisé 11 investissements dans des startups technologiques à un stade précoce dirigées par des femmes aux États-Unis.

Les startups avec des fondateurs exclusivement féminins n’ont levé que 2,2% du financement du capital-risque au cours des huit premiers mois de 2021, un creux de 5 ans, a rapporté Crunchbase.

« Graham & Walker peut l’améliorer », a déclaré Feinzaig à propos du déficit de financement pour les startups fondées par des femmes. «Et la seule façon d’y parvenir est de collaborer avec tous ceux qui veulent l’améliorer. Nous allons faire une brèche, mais nous n’allons pas le faire seuls. »

Le nom Graham & Walker vient de Katharine Graham, ancienne éditrice du Washington Post et première femme PDG d’une entreprise Fortune 500, et de Madame CJ Walker, connue pour être la première millionnaire autodidacte en Amérique.

Certaines des sociétés du portefeuille Graham & Walker incluent les startups de Seattle PairTree, qui facilite le processus d’adoption, et Brightly, une communauté pour une vie et des achats respectueux de l’environnement.

Graham & Walker reste une société à vocation sociale, un type de société à but lucratif créée par l’État de Washington en 2012, et est financée principalement par des partenaires commerciaux. Il continuera à exploiter l’accélérateur Ready Set Raise et investira 50 000 $ dans chaque entreprise à partir de son nouveau fonds.