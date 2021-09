Cette nouvelle technologie aide les personnes malvoyantes à jouer au badminton | La technologie

in

Le drone Badminton permet aux personnes déficientes visuelles de pratiquer ce sport en extérieur, et nous vous expliquons son fonctionnement.

Le sport est l’une des meilleures choses que nous puissions faire dans la vie, non seulement parce qu’il est sain, mais aussi parce qu’il nous maintient actifs et nous permet de socialiser avec d’autres personnes, mais si vous avez un type de handicap, vous aurez plus de difficultés pouvoir pratiquer certains sports comme le badminton, à moins que la technologie ne l’aide.

Ainsi, la technologie développée par une équipe de chercheurs du Université de Tsukuba au Japon, ils ont montré un appareil qui aide les malvoyants à jouer au badminton.

Cette technologie s’appelle Drone de badminton et permet aux personnes malvoyantes de jouer au badminton en utilisant un drone comme plume et une raquette avec capteurs.

Afin de développer cette technologie, ils ont d’abord interrogé plusieurs personnes malvoyantes afin d’identifier les difficultés auxquelles elles sont confrontées lors de la pratique de sports de plein air comme le badminton.

La plupart des personnes interrogées ont souligné que l’un des principaux problèmes c’était la petite taille du stylo et sa grande vitesse, les chercheurs ont donc pris cela en considération pour créer cette technologie.

Comme nous l’avons dit, Drone Badminton est un drone qui agit comme un volant ou une flèche qui peut ajuster sa vitesse et émet un son de vol distinctif. Cela permettra aux personnes malvoyantes d’entendre ou de deviner le drone qui se déplace et de pouvoir utiliser la raquette.

L’autre partie de la technologie sont ces raquettes spéciales capables d’identifier le stylo (drone) grâce à un système de capteurs.

Ces raquettes n’ont pas de filets, mais elles utilisent les capteurs pour détecter le drone lorsqu’il passe à travers sa jante, changeant ainsi sa direction et le renvoyant vers l’adversaire.

Cette technologie pourrait aider les personnes malvoyantes à pratiquer autant de sports de plein air, et peut-être qu’à l’avenir, elle pourrait être incluse dans certaines modalités sportives officielles.