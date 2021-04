Cette nouvelle technologie Apple pourrait être la meilleure chose qui puisse arriver aux iPhones depuis des années – .

Nous avons tous été là, décidant de charger nos iPhones même lorsqu’ils n’avaient pas besoin d’une recharge juste pour nous assurer que nous ne manquions pas de batterie pendant que nous sommes en déplacement. Une fois que votre batterie est déchargée sur vous la première fois, vous faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que cela ne se reproduira plus.

La peur d’une batterie faible est réelle et de nombreuses personnes en font l’expérience en utilisant leurs appareils mobiles. La batterie de votre téléphone n’a même pas besoin de baisser aussi bas pour que la peur se manifeste. Heureusement, Apple étudie des moyens d’améliorer l’expérience de chargement de la batterie de l’iPhone, une nouvelle découverte indiquant qu’Apple travaille sur de nouvelles idées fantastiques. Une future version d’iOS pourrait suivre nos habitudes d’utilisation typiques de l’iPhone et nous avertir de recharger nos appareils s’il semble que la charge restante ne durera pas avant le moment où nous rechargeons généralement nos téléphones chaque jour.

iOS inclut déjà une fonction de charge intelligente de la batterie destinée à améliorer la santé de la batterie, que vous devez activer immédiatement. Appelée Charge optimisée de la batterie, la fonction utilise vos routines quotidiennes pour déterminer quand terminer les 20% de charge finaux. Le téléphone arrêtera de se charger une fois qu’il atteindra 80%, puis finira de se charger juste à temps pour que vous puissiez le récupérer. Cette fonction est idéale pour charger le téléphone pendant la nuit, car la charge sera terminée juste avant votre réveil. Une fonctionnalité similaire est disponible sur les Mac exécutant Big Sur. Le système d’exploitation déterminera si l’ordinateur portable est utilisé sur batterie ou non et arrêtera de charger à un pourcentage bien inférieur à 100% pour protéger la santé de la batterie.

Un brevet intitulé Smart Advice to Charge notification, découvert pour la première fois par Apple Insider, vient d’être attribué à Apple. Il décrit une technologie qui permettrait à iOS de déterminer les habitudes iPhone de l’utilisateur et de prédire quand la batterie pourrait s’épuiser.

Dans l’état actuel des choses, le téléphone n’informe l’utilisateur que si la charge tombe en dessous de 20%, puis à nouveau à 10%. La fonctionnalité décrite par Apple dans le brevet irait au-delà de cela, offrant une estimation plus critique. Il indiquerait à l’utilisateur si la charge actuelle de la batterie est suffisante pour durer jusqu’à la prochaine recharge prévue, quel que soit le pourcentage actuel.

Une fonctionnalité comme celle-ci pourrait aider à résoudre l’anxiété de batterie faible, car l’utilisateur saurait que le combiné fournira des notifications s’il pense que la charge restante ne durera pas. La fonction de charge intelligente pourrait également empêcher les utilisateurs de quitter la maison sans une autonomie suffisante – d’après le brevet:

Par exemple, si un utilisateur charge généralement son téléphone intelligent la nuit, mais oublie de le faire à une occasion, recevoir une indication de « batterie faible » juste avant de partir travailler le lendemain ne laisse pas à l’utilisateur le temps de charger son téléphone avant le travail. .

Plus les routines quotidiennes et les habitudes de charge d’une personne sont cohérentes, mieux le système de charge intelligent fonctionnerait.

Une prémisse de cette divulgation est que, pour un jour donné de la semaine, les modèles de charge d’un utilisateur sont très prévisibles dans le temps. Par exemple, du lundi au vendredi, un utilisateur peut charger son système informatique à son arrivée au travail à 8h30, puis recharger son système informatique avant de se coucher vers 22h00.De même, un utilisateur peut avoir un modèle différent le week-end quand elle ne travaille pas.

Apple explique dans le brevet que des informations telles que des données de localisation anonymisées pourraient aider le téléphone à savoir si l’utilisateur est plus susceptible de charger le téléphone à la maison ou au travail, et à adapter les notifications pour prendre ces informations en compte:

Par exemple, si un utilisateur facture généralement à 8h30, il est probable que l’utilisateur soit au travail. Le système informatique peut détecter et stocker un emplacement anonyme qui est connu du système informatique comme «au travail». Dans un mode de réalisation, un emplacement anonyme peut se voir attribuer un identifiant unique universel (UUID) qui est associé à un emplacement spécifique, par exemple des coordonnées GPS, un identifiant WiFi ou des tours de téléphonie cellulaire, indiquant un emplacement physique que le dispositif informatique peut identifier comme « domicile, » travail » ou tout autre lieu pertinent. De même, si un utilisateur facture généralement à 22h00 la nuit et arrête d’utiliser le système informatique pendant 6 à 8 heures, il est probable que l’utilisateur soit chez lui. Le système informatique peut stocker un emplacement anonyme qui est connu du système informatique comme «à la maison». De même, le système informatique peut stocker un emplacement anonyme qui est connu du système informatique comme «au travail».

Ce type de technologie pourrait finir par être la meilleure chose à arriver à l’iPhone depuis des années, car elle offrirait divers avantages directs et indirects. L’avantage évident est que les utilisateurs seraient moins anxieux quant à la durée de vie de la batterie. Deuxièmement, ce type de solution pourrait conduire à d’autres fonctionnalités de batterie innovantes, telles que permettre au système d’exploitation de déclencher automatiquement des modes d’économie de batterie pour prolonger la durée de vie de la batterie tout au long de la journée. Troisièmement, en augmentant l’efficacité de charge de la batterie, Apple pourrait réduire les cycles de charge inutiles et prolonger la santé de la batterie. Ce serait une excellente nouvelle non seulement pour les utilisateurs d’iPhone qui souhaitent conserver leurs appareils pendant des années, mais également pour les programmes liés à l’environnement d’Apple. Cependant, tout cela n’est que spéculation.

Les fabricants d’appareils Android ont résolu les problèmes de batterie de deux manières. Premièrement, ils ont augmenté la taille des batteries d’année en année, mais la capacité ne peut augmenter que dans une mesure limitée. Deuxièmement, ils ont augmenté les vitesses de charge de la batterie pour la charge avec et sans fil. C’est génial en théorie, mais en pratique, cela peut nuire à la santé de la batterie. Apple n’a pas égalé ces vitesses, offrant des mises à niveau plus limitées pour les vitesses de charge avec et sans fil ces dernières années.

Il n’y a aucune garantie qu’Apple utilisera la technologie décrite dans ce brevet dans les prochaines versions d’iOS, mais la société semble certainement intéressée par une technologie de charge de batterie plus intelligente sur ses appareils.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.