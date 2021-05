Cette nouvelle technologie incroyable peut recharger un smartphone en seulement 8 minutes – .

Les smartphones les plus récents prennent en charge des vitesses de charge insensées, à la fois en termes de charge filaire et de charge sans fil. Et comme c’est le cas depuis plusieurs années maintenant, Xiaomi est à la pointe de la technologie de charge ultra-rapide de la batterie des smartphones. La société a dévoilé des vitesses de charge filaires allant jusqu’à 100 W, avec des rumeurs d’il y a environ un an selon lesquelles le fournisseur chinois de combinés ciblait des vitesses de 200 W comme prochaine mise à niveau majeure. Xiaomi a en effet développé la nouvelle technologie et a présenté la nouvelle technologie au monde pour la première fois le week-end dernier.

En plus de cela, Xiaomi a également présenté sa nouvelle technologie de charge sans fil 120W qui est plus rapide que tout ce qui est disponible actuellement.

L’augmentation de la vitesse de chargement de la batterie est un moyen d’éviter la panique de «batterie faible» sur les téléphones modernes. Les fournisseurs de combinés atteignent un point où la taille de la batterie ne peut pas voir une augmentation significative de la capacité physique d’année en année. L’espace interne à l’intérieur des smartphones est toujours précieux car les vendeurs de combinés doivent faire de la place pour autant de composants différents dans les appareils phares.

Recharger la batterie à plus de 50 % en quelques minutes est exactement le genre de fonctionnalité de smartphone qui sera toujours utile. Une charge plus rapide est toujours plus pratique, bien sûr, mais pensez aux situations où vous oubliez de recharger votre combiné pendant la nuit ou vous êtes à court de batterie pendant la journée après une utilisation intensive. Si vous pouvez recharger complètement votre téléphone de vide à 100 % en moins de 10 minutes, vous n’aurez plus jamais à vous inquiéter.

Chargez jusqu’à 100 % en seulement 8 minutes avec la charge filaire et 15 minutes sans fil ! #XiaomiHyperCharge Trop beau pour être vrai? Vérifiez vous-même la minuterie! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl – Xiaomi (@Xiaomi) 31 mai 2021

Il y a un inconvénient majeur à tout, y compris cette nouvelle technologie de charge passionnante. Charger la batterie à des vitesses fulgurantes comme celle-ci aura un impact sur la longévité de la batterie. La batterie se dégradera plus rapidement qu’une batterie chargée à des taux beaucoup plus faibles, de sorte que les utilisateurs devront peut-être remplacer les batteries plus souvent sur la route. Si vous nous demandez, cependant, c’est un compromis que nous sommes plus que disposés à faire. De plus, vous pouvez toujours charger à des vitesses normales dans votre vie de tous les jours et n’utiliser le chargeur de 200 W que lorsque vous en avez vraiment besoin.

Les nouvelles technologies de charge de batterie de Xiaomi ont été présentées dans la vidéo ci-dessus, à l’aide du nouveau combiné Mi 11 Pro. La charge filaire de 200 W n’a nécessité que 3 minutes pour atteindre une charge de 50 %. Il faudra 8 minutes pour recharger le combiné à 100 %. Le clip montre également la nouvelle technologie de charge sans fil 120W en action sur le même prototype Mi 11 Pro. Le téléphone atteint une charge de 50 % en seulement 7 minutes et il se remplit à 100 % en 15 minutes.

Nous envisageons une capacité de batterie de 4 000 mAh dans les deux cas, ce qui est la taille typique de la batterie sur un nouveau smartphone de nos jours. Mais, comme on le voit dans le clip, il s’agit d’une version personnalisée de Mi 11 Pro et non de la même version disponible dans le commerce.

Cela signifie que les nouvelles vitesses de charge de 200 W et 120 W ne fonctionneront pas avec les appareils plus anciens. En outre, les utilisateurs qui cherchent à recharger leurs combinés à la vitesse la plus rapide possible auront probablement besoin d’accessoires supplémentaires, et non de ceux fournis dans la boîte du téléphone. Les chargeurs pouvant prendre en charge jusqu’à 200 W de sortie et les chargeurs sans fil dédiés avec des vitesses aussi rapides, comme celles vues dans la vidéo, ne seront pas bon marché.

La nouvelle technologie de batterie à charge rapide 200 W de Xiaomi pour smartphones. Source de l’image : Xiaomi

Un autre avantage évident de la technologie est que les chargeurs rapides de 200 W peuvent être utilisés avec d’autres gadgets qui peuvent tirer le meilleur parti des vitesses de charge plus rapides, y compris divers ordinateurs portables pouvant être rechargés via USB-C.

On ne sait pas quels appareils prendront en charge les nouvelles vitesses de charge filaire de 200 W et sans fil de 120 W de Xiaomi, à part le modèle personnalisé Xiaomi Mi 11 Pro illustré ci-dessus.

