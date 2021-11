Cette nouvelle technologie permettra aux voitures autonomes de voir les piétons et les cyclistes cachés | La technologie

Si cette technologie atteignait tous les véhicules autonomes, il y aurait un saut qualitatif et quantitatif dans la sécurité routière future.

La technologie de conduite autonome présente encore certains points faibles lorsqu’il s’agit de pouvoir voir des piétons ou des cyclistes qui se cachent soit derrière un virage, soit derrière un autre élément tel qu’un véhicule.

Et c’est que malgré le fait que les véhicules autonomes intelligents disposent de capteurs et de toutes sortes de caméras pour percevoir l’environnement et même interagir avec d’autres utilisateurs, vos paramètres sont toujours incapables de détecter les dangers qui ne sont pas en ligne de mire directe.

Cette nouvelle technologie qui utilise d’autres véhicules et caméras routières pour faire ce travail est donc très intéressante. Ainsi, si cette technologie finit par être installée dans les futures voitures, elle permettrait aux véhicules autonomes de suivre les piétons cachés derrière les bâtiments ou encore les cyclistes cachés entre les voitures.

Il s’agit d’un projet ambitieux en collaboration entre le Université de Sydney et entreprise technologique australienne Cohda Wireless et est financé par le Centre de recherche coopératif australien iMOVE.

Ce système expérimental intègre communications de véhicule à véhicule et de véhicule à infrastructure. Et c’est en utilisant Stations de systèmes de transport intelligents (ITS), le véhicule qui utilise la technologie est capable de recevoir des données transmises par les véhicules qui l’entourent.

Ainsi, le conducteur de la voiture pourrait recevoir une alerte via un écran qui indique l’emplacement du danger caché comme le cycliste ou le piéton correspondant.

Dans les premiers tests effectués avec ce système, ils ont montré un grand succès interagir en toute sécurité avec les piétons, répondant selon les informations de projection fournies par la station ITS. Et c’est que la surveillance des piétons, les prévisions, la planification et autres, sont basées sur les informations de perception reçues des stations ITS.

« Cela change la donne pour les véhicules autonomes et à commande humaine, ce qui, nous l’espérons, améliorera considérablement l’efficacité et la sécurité du transport routier », note le professeur. Eduardo Nébot du Centre australien de robotique de terrain.