Cette nouvelle technologie transforme une pièce en zone de recharge sans fil | La technologie

Cette technologie vous permettra de recharger n’importe quel appareil électronique sans avoir à le sortir de votre poche.

Aujourd’hui, nous vivons attachés à notre téléphone portable et à pratiquement tout autre appareil électronique, et notre principal ennemi est le batterie, une batterie qui s’épuise toujours au pire moment, devant trouver un port de charge le plus près possible de l’endroit où nous sommes.

Mais grâce à une nouvelle technologie, il est probable qu’à l’avenir vous n’aurez même plus à sortir votre mobile de votre poche pour le recharger, et c’est grâce au Université du Michigan et Université de Tokyo un système a été développé capable de distribuer l’électricité en toute sécurité par voie aérienne, transformant potentiellement une pièce en zone de recharge sans fil.

Cette technologie est appelée “résonance de cavité quasi-statique multimode” et est capable de délivrer 50 W de puissance à l’aide de champs magnétiques.

Pour créer ce genre de pièce capable de recharger nos appareils électroniques dans l’air, des dispositifs appelés « condensateurs groupés » sont utilisés qui se trouvent encastrés dans des cavités murales et qui à leur tour sont constitués de surfaces conductrices.

Ces appareils génèrent un champ magnétique tridimensionnel qui résonne dans la pièce tout en piégeant les champs électriques dans leurs propres condensateurs.

Ce nouveau système est capable de générer deux champs magnétiques 3D Ils sont séparés, dont l’un se déplace en cercle autour d’un poteau en cuivre au centre de la pièce tandis que l’autre tourne autour des coins en se déplaçant entre les murs adjacents.

Grâce à cela, il permet d’éliminer les points morts des technologies précédentes, permettant aux appareils d’être chargés n’importe où dans cette pièce profiter du champ magnétique avec des bobines de fil qui peuvent être intégrées dans des appareils électroniques tels que nos téléphones portables.

Pour démontrer leur technologie, ils l’ont testée dans une pièce conçue en aluminium mesurant 3 mx 3 mx 2 m et ont découvert que la technologie était capable de fournir au moins 50 W de puissance n’importe où dans la pièce, et c’est sans dépasser les directives de la FCC pour l’exposition à l’énergie électromagnétique.

Grâce à cette pièce, ils ont pu alimenter sans fil non seulement les téléphones portables, mais aussi lampes et ventilateurs qu’ils pouvaient tirer du courant de n’importe où dans la pièce, qu’il y ait beaucoup de monde ou de meubles dans la pièce.

Ils soulignent que cette technologie pourrait être étendue à des structures plus importantes telles que des usines ou des entrepôts, qui pourraient finir par être mises en œuvre, par exemple, dans des centres commerciaux ou des résidences, même s’il est probable que cette technologie mettra de nombreuses années à devenir une réalité.