Cette nouvelle technologie Xiaomi permettra à nos smartphones d’avoir plus d’autonomie | La technologie

La question de l’autonomie des smartphones reste un point crucial que la technologie n’a pas réussi à contourner, malgré le fait qu’en chemin nous avons inventé des solutions parallèles. Maintenant, Xiaomi semble avoir appuyé sur la touche.

Comme nous le disions, dans le monde des batteries, nous avons vu des avancées significatives, telles que l’intégration de batteries de 5 000 mAh dans des téléphones où auparavant seulement 2 000 mAh pouvaient contenir ou l’invention de charges rapides qui nous laissent chargées en 30 minutes.

Le fait est que bien que toutes ces avancées soient utiles, les batteries elles-mêmes des smartphones sont restées inchangées pendant près d’une décennie.

Cependant, Xiaomi semble enfin avoir une solution à tout cela. C’est du moins ce qu’ils ont assuré de la part de l’entreprise via un post sur Weibo, où a annoncé sa prochaine technologie de batterie au lithium à haute teneur en silicium, qui promet une plus grande capacité pour le même volume.

Xiaomi affirme que sa nouvelle technologie de batterie à haute teneur en silicium présente une teneur en silicium dans les électrodes négatives trois fois supérieure à celle des batteries lithium-ion existantes et une nouvelle technologie d’emballage qui réduit les circuits de contrôle.

De cette façon, l’entreprise est capable d’incorporer 10 % de capacité en plus dans le même volume. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-jointe, la nouvelle batterie de Xiaomi est légèrement plus petite qu’une batterie lithium-ion conventionnelle, bien qu’elle offre la même capacité.

Bien qu’une augmentation de 10 pour cent puisse sembler peu, cela pourrait faire une différence significative. Des batteries de plus grande capacité donneront aux fabricants la possibilité d’offrir une batterie de plus grande capacité dans leurs appareils sans utiliser plus d’espace.

Un smartphone est un véritable ordinateur, agenda, communicateur social, un outil multifonction qui tient dans la paume de votre main. Mais il a une limitation importante, son autonomie. Existe-t-il des astuces pour charger la batterie mobile plus rapidement ?

En plus de la capacité accrue, Xiaomi affirme que ses nouvelles batteries au lithium à haute teneur en silicium peuvent augmenter la durée de vie de la batterie de 100 minutes.

Xiaomi affirme qu’il commencera à produire en masse les nouvelles batteries au cours du second semestre de l’année prochaine, nous ne nous attendons donc pas à les voir dans les téléphones beaucoup plus tard. On peut donc oublier de les voir dans le prochain Xiaomi 12.