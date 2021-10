Cette offre Amazon de 11 $ pour les friteuses à air a changé la donne dans ma cuisine

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon est l’endroit idéal en ce moment si vous recherchez une nouvelle friteuse à air. Ce best-seller Friteuse à air comprimé ne coûte que 49,99 $ en vente. C’est fou pour un modèle aussi populaire. Également Friteuse à air Ultrean c’est en quelque sorte encore plus populaire est en vente pour moins de 10 $ de plus. Si vous souhaitez plutôt vous en tenir aux grandes marques, Amazon vient de réduire de 20 $ le Friteuse à air Ninja. Mais la meilleure offre Amazon sur un four à friteuse à air est le Friteuse à air intelligente Proscenic T21 avec Alexa. Il coûte 129 $, mais vous pouvez en obtenir un dès maintenant pour seulement 99 $. C’est fou!

Avant de continuer, récapitulons toutes ces offres incroyables sur les friteuses à air :

N’importe laquelle des friteuses à air susmentionnées sera un ajout fantastique à votre cuisine si vous en avez une. De cela, nous n’avons aucun doute. Vous ferez frire des aliments délicieusement croustillants en un rien de temps. Et le meilleur, c’est que vous n’aurez pas à utiliser toute l’huile nécessaire dans une friteuse. Cela signifie que votre nourriture sera beaucoup plus saine qu’elle ne l’aurait été dans une friteuse. Mais si vous êtes comme tant d’autres personnes qui utilisent des friteuses à air, il y a une chose qui pourrait finir par vous frustrer. Étant donné que la friture à l’air est encore relativement nouvelle pour la plupart des gens, vous devez constamment rechercher des recettes à chaque fois que vous l’utilisez.

Heureusement, j’ai trouvé un petit article simple sur Amazon qui a vraiment changé la donne pour moi. ça s’appelle le Aide-mémoire magnétique pour friteuse à air Lotteli, et il est en vente pour seulement 11,45 $ en ce moment !

Cette offre Amazon est un incontournable pour les fans de friteuses à air

Si je suis parfaitement honnête, je déteste chercher des recettes sur Google. Les meilleurs résultats ne sont toujours que des sites de spam qui font le meilleur travail avec les algorithmes de recherche de Google. Ce ne sont presque jamais de bonnes recettes. Au lieu de cela, ce sont des récits de 2 000 mots avec pratiquement aucune substance significative. Allez, blogueurs… tout ce que je veux savoir, c’est les réglages de temps et de température pour mes ailes de poulet frites à l’air et quelles épices mettre dans la marinade !

C’est là que le Aide-mémoire magnétique pour friteuse à air Lotteli arrive. Vous savez que seule une personne folle posséderait un pot instantané sans étendre ses fonctionnalités avec un 21 $ Ensemble d’accessoires Instant Pot, droit? Eh bien, vous pouvez maintenant dire la même chose à propos des friteuses à air et de ce petit aide-mémoire génial.

Le guide de référence rapide magnétique Lotteli répertorie tous les aliments que vous cuisineriez ou réchaufferiez couramment dans une friteuse à air. Il se divise en catégories principales, notamment le poulet, les légumes et les aliments surgelés. Vous trouverez également les heures et les températures indiquées à côté de chaque élément. L’aide-mémoire comprend également la taille et le poids afin que vous puissiez effectuer des ajustements en fonction de la quantité que vous prévoyez de mettre dans votre friteuse à air.

J’ai payé au détail quand j’ai eu mon Aide-mémoire magnétique pour friteuse à air Lotteli et c’était le meilleur 20 $ que j’ai dépensé toute l’année. Prenez-en un aujourd’hui sur Amazon, cependant, et vous ne paierez que 11,45 $ grâce à une belle remise importante. C’est un prix imbattable, surtout si l’on considère à quel point ces feuilles de triche sont merveilleusement utiles. Choisissez certainement un pack pendant qu’ils sont à prix réduit – c’est la meilleure offre Amazon sur les feuilles de triche pour friteuse à air que vous trouverez n’importe où!

Faits rapides sur l’aide-mémoire Lotteli

Si vous possédez déjà une friteuse à air, vous pouvez désormais profiter de l’une des offres Amazon sur les modèles de friteuse à air que nous avons mentionnés. Même encore, il existe toujours des moyens de tirer le meilleur parti de la friteuse à air que vous possédez déjà. Cette merde de triche est le moyen le meilleur et le moins cher d’y arriver. Voici quelques points clés à retenir :

L’aide-mémoire magnétique pour friteuse à air Lotteli est un accessoire de cuisine indispensable pour tous ceux qui possèdent une friteuse à air. conjecture hors de la friture à l’air! Les grandes polices facilitent la lecture de toutes les heures et de tous les réglages de température Les feuilles de triche magnétiques se collent facilement à vos appareils métalliques. Elles sont imperméables et résistantes à l’huile, elles sont donc suffisamment durables pour durer des années et des années. ″ x 6,5″) et un petit aimant (5″ x 5″) Les feuilles de triche pour la cuisson comprennent plus de 100 aliments populaires qui sont cuits dans des friteuses à air tout le temps. Comprend les aliments surgelés, les légumes, le poulet, le bœuf et bien plus encore

