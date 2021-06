Cette offre Amazon Halo Prime Day est absolument paradisiaque

Prime Day est le meilleur moment de l’année pour réaliser de grosses économies sur les trackers de fitness et les appareils portables de santé, et il arrive que l’une des meilleures offres d’appareils Amazon soit sur un tel appareil portable. Cette offre sur le groupe de fitness Amazon Halo est une offre que vous ne voudrez pas laisser passer. À l’heure actuelle, les membres Prime peuvent économiser 30 $ sur l’un des appareils portables les plus innovants et les plus intéressants du marché.

Si vous n’avez pas encore entendu parler de l’Amazon Halo, vous n’êtes probablement pas seul ! Il a été en quelque sorte présenté sous le radar l’automne dernier, et il n’a pas encore attiré l’attention des marques de tracker fitness plus reconnaissables comme Fitbit, Garmin ou même Whoop. Cependant, ce n’est pas parce que Halo est le petit nouveau du quartier que vous devez l’ignorer.

Ce petit tracker sans prétention se cache sous une bande de nylon doux, sans écran ni notification pour vous distraire tout au long de la journée. Il peut mesurer toutes les mesures de santé et de forme physique de base auxquelles vous vous attendez, comme les pas, la fréquence cardiaque et les habitudes de sommeil, mais il est capable de bien plus.

Il y a un microphone sur le côté de l’appareil, pour commencer, mais il n’est pas là pour émettre des commandes à Alexa ou dicter des messages vocaux. Cependant, si vous activez la fonction Tone dans l’application Halo, le groupe peut périodiquement écouter vos schémas vocaux tout au long de la journée et vous envoyer des évaluations privées de votre ton dans les interactions verbales avec les autres. Cela peut vous aider à mieux comprendre comment vous vous trouvez dans la conversation pour faire les ajustements nécessaires pour améliorer les futures interactions interpersonnelles.

L’autre caractéristique intéressante que propose Halo est une analyse de la composition corporelle. En travaillant avec l’application Halo et l’appareil photo de votre smartphone, le bracelet peut mesurer très précisément votre composition corporelle pour vous donner une image plus complète de votre santé physique, ainsi que des conseils sur la façon d’atteindre votre poids idéal en toute sécurité. Bien sûr, Amazon a intégré plusieurs protections pour garantir que les données et les analyses sont sécurisées et que les gens n’abusent pas de ces informations, mais vous pouvez également décider de ne pas les utiliser si vous n’êtes pas à l’aise avec cela. Assurez-vous de lire notre examen approfondi de Halo pour plus d’informations sur les fonctionnalités d’analyse du tonus et de la composition corporelle.

Le Tone, l’analyse de la composition corporelle et les séances guidées de fitness, de sommeil, de nutrition et de bien-être font partie de l’abonnement Halo, qui coûte 4 $ par mois; Cependant, Amazon offre aux nouveaux clients Halo les six premiers mois gratuits. De plus, Amazon ajoute continuellement des fonctionnalités à l’abonnement, comme les cours de ré-épinglage de Halle Berry et l’analyse de la santé du mouvement.

