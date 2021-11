Cette offre Best Buy est la meilleure offre de moniteur 4K de la période du Cyber ​​Monday

Il y a un créateur en chacun de nous, et Lenovo est là pour le réveiller pour ceux qui ne l’ont pas encore trouvé. La société fabrique certains des meilleurs ordinateurs portables du marché, comme le Lenovo Chromebook Flex 5, mais elle fabrique également d’excellents moniteurs externes comme le Qreator de 27 pouces. Il est doté d’un écran 4K avec de petits cadres, d’une base dotée d’un support pour téléphone et servant également de chargeur sans fil, et d’autant de ports que nécessaire.

Ce qui rend ce moniteur idéal pour les créateurs, c’est le grand écran HDR et un rapport de contraste dynamique de 3 000 000:1 qui est si bon qu’on jurerait qu’il s’agit d’un OLED (alerte spoiler : ce n’est pas le cas). Il prend également en charge 98% DCI-P3, 99% sRGB et une sortie couleur 10 bits pour une précision des couleurs impressionnante, ce qui est essentiel pour l’édition photo ou vidéo.

Habituellement, ce moniteur coûte 750 $, mais vous pouvez obtenir cette beauté pour seulement 530 $ le Cyber ​​Monday, alors achetez-le avant que l’affaire ne soit conclue !

Moniteur Lenovo Qreator 27 pouces 4K FreeSync



Ce moniteur 4K de 27 pouces est exactement ce dont tout créateur a besoin, grâce à son écran IPS net, une précision des couleurs impressionnante et un support de charge sans fil. De plus, vous bénéficiez du son à l’écran et de trois mois de YouTube Premium gratuits.

530 $ chez Best Buy

L’une des grandes choses à propos de ce moniteur est à quel point il est élégant, et c’est grâce au système de haut-parleurs intégré qui le rend parfait pour regarder du contenu avec vos trois mois de YouTube Premium gratuits inclus. Et ai-je mentionné les ports? Il a tous les ports ; USB-A, USB-C, HDMI, DisplayPort, vous l’appelez. Cela facilite le raccordement à d’autres ordinateurs portables, d’autant plus que tout ce dont vous avez besoin est un câble USB-C (il est livré avec un), et vous êtes prêt à partir.

Ce qui est génial, c’est qu’avec le port USB-C, vous pouvez également charger des ordinateurs portables jusqu’à 96 W grâce à Power Delivery, ce qui est excellent pour tous ceux qui recherchent des offres Chromebook Cyber ​​Monday.

