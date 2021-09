Cette offre Chromebook HP Labor Day est une bonne affaire à moins de 150 $

Besoin d’un appareil pour l’école ou le travail et avec un budget serré ? Vous voudrez vous rendre à la vente HP Labor Day où vous pourrez trouver l’un des prix les plus bas que nous ayons vus pour un Chromebook en ce moment.

Le Chromebook HP 11a ne coûte que 129,99 $. C’est une économie de 100 $ sur le prix habituel et le moins cher que vous verrez probablement jamais un ordinateur portable avec cette spécification. En fait, c’est l’appareil le moins cher de toutes les ventes d’ordinateurs portables de la fête du Travail que nous avons actuellement rassemblées.

Bien sûr, vous n’obtenez pas un appareil haut de gamme à ce prix. En tant qu’ordinateur portable pour l’école ou appareil pour la navigation de base et les tâches quotidiennes à la maison, c’est plus que approprié. Le stockage de 32 Go pourrait être un facteur limitant pour certains, mais n’oubliez pas que l’intention avec un Chromebook est d’utiliser autant que possible le stockage en nuage.

Lorsque vous obtenez un ordinateur portable entièrement fonctionnel au prix d’une tablette décente, il est difficile de se plaindre. Le Chromebook HP 11a est un appareil portable idéal pour vos besoins informatiques les plus élémentaires.

Offre Chromebook de la fête du Travail : Chromebook HP 11a

Chromebook HP 11a : 229,99 $ 129,99 $ chez HP

Économisez 100 $ – La vente HP Labor Day ramène ce Chromebook au moins cher que nous ayons vu. À seulement 129,99 $, c’est l’un des prix les plus bas que vous puissiez vous attendre à payer pour un ordinateur portable de ce type. Avec 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, c’est une machine capable si vous avez besoin d’un appareil pour l’école ou les tâches de base à la maison.

Plus d’offres Chromebook pas chères

Si vous pensez que ce n’est pas tout à fait le bon appareil pour vous, nous avons encore plus d’offres Chromebook bon marché que vous pouvez parcourir ci-dessous.

Envie d’économiser plus d’argent ? Vous pouvez consulter notre regard plus approfondi sur toutes les meilleures ventes de la fête du Travail tout au long de la journée. Plus précisément, nous avons des pages dédiées aux ventes de téléviseurs pour la fête du Travail et aux meilleures offres Amazon pour la fête du Travail.