Cette offre Cyber ​​Monday permet de réduire de près de 200 $ l’un des meilleurs Chromebooks que vous pouvez acheter

Le Black Friday a introduit de nombreuses offres intéressantes sur les Chromebooks (et à peu près tout le reste). Mais maintenant que les offres Chromebook Cyber ​​Monday sont arrivées, nous en voyons encore plus, comme la dernière offre sur le Chromebook HP x360 14c. Normalement au prix de 660 $, HP réduit les prix avec des offres Doorbuster, ramenant le Chromebook x360 14c à seulement 480 $.

Le Chromebook x360 14c n’est peut-être pas aussi flashy que le reste des meilleurs Chromebooks, mais c’est parce qu’il est conçu pour être un bourreau de travail. En termes de spécifications, vous trouverez le dernier Intel Core i3 de 11e génération d’Intel, ainsi que 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et avec le passage aux 11ème puces Intel, vous profiterez des graphiques intégrés au lieu de ressentir le besoin de vous fier aux cartes graphiques intégrées.

Économisez 180 $ sur l’un des meilleurs Chromebooks

HP Chromebook x360 14c | 180 $ de rabais



Avec son écran de 14 pouces et ses fonctionnalités de sécurité supplémentaires, le Chromebook HP X360 14c est l’un des meilleurs Chromebooks disponibles. Et avec cette offre de porte-à-porte Cyber ​​Monday, vous pouvez économiser 180 $ si vous êtes à la recherche de quelque chose de nouveau.

480 $ chez HP

Comme son nom l’indique, le Chromebook x360 14c est doté d’un écran tactile de 14 pouces au format 16:9. En proposant le format 16:9, vous pourrez mettre les fenêtres côte à côte sans vous sentir trop à l’étroit.

On trouve également sur le Chromebook x360 un scanner d’empreintes digitales intégré au repose-mains. Placé juste en dessous de la touche fléchée droite, vous pouvez oublier de vous souvenir des mots de passe et profiter d’une meilleure sécurité que ce que vous pourriez trouver sur d’autres Chromebooks. Poussant la sécurité au maximum, HP a également intégré un commutateur de confidentialité pour la caméra frontale, ce qui n’est encore une fois pas aussi courant sur la récolte actuelle de Chromebooks.

Bien qu’il soit axé sur les affaires, cet accord sur le Chromebook x360 en fait une option à ne pas manquer pour quiconque recherche un nouveau Chromebook. Que vous souhaitiez travailler ou regarder un film, vous pouvez le faire ici.

Offres du Cyberlundi

Découvrez d’autres offres du Cyber ​​Monday :

Amazon: Grosses coupures sur les téléphones, les montres intelligentes, les jeux, les haut-parleurs intelligents

Samsung : Des centaines d’énormes téléviseurs, téléphones, moniteurs, ordinateurs portables, audio

Walmart : De nouvelles offres sur les grands téléviseurs, les smartphones, la technologie et les ordinateurs portables

Dell : Principalement des PC et des ordinateurs portables, mais aussi une maison intelligente et des écouteurs tentants

Meilleur achat: Venir avec chaud avec des écouteurs, des jeux sur PC, des téléviseurs, des tablettes, des appareils portables

Disney Plus : Obtenez-le avec Hulu et ESPN + pour 13,99 $

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.