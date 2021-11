Cette offre de 129 $ pour le Chromebook Samsung au début du Black Friday est prête pour la classe

Nous avons déjà vu des offres Chromebook fantastiques cette année, notamment un Chromebook avec un écran tactile 2K jusqu’à 279 $, mais hélas, même ce coût est trop élevé pour de nombreux budgets. Si vous avez besoin d’équiper plusieurs enfants avec leurs propres Chromebooks – ou si vous avez simplement besoin d’un ordinateur portable léger pour vous-même, le Chromebook Samsung a un prix que vous aimerez.

Alimenté par le même Intel Celeron N4000 qui alimente la plupart des Chromebooks étudiants, ce Chromebook de 11,6 pouces devrait durer une journée d’école complète, 4 Go de RAM et le design minimal de Samsung. Il ne sera pas confondu avec un Chromebook Galaxy sous quelque forme que ce soit, mais il est plus agréable pour les yeux que la plupart des Chromebooks à petit budget.

Il se charge également via USB-C Power Delivery plutôt qu’un baril à l’ancienne et un chargeur, ce qui signifie que les chargeurs de remplacement sont nombreux, abordables et, en un clin d’œil, vous pouvez charger le Chromebook de votre enfant avec le même chargeur PD que votre Mac ou ordinateur portable Windows récent. . Google garantit les mises à jour de Chrome OS pour le Chromebook jusqu’en juin 2026, date à laquelle votre enfant sera probablement prêt pour un ordinateur portable plus grand pour le collège ou le lycée.

Économisez 70 $ sur le Chromebook Samsung 4

Les 32 Go de stockage ne laissent peut-être pas beaucoup de marge de manœuvre, mais les excellentes cartes microSD coûtent moins de 10 $ ces jours-ci – et des capacités plus importantes comme les cartes de 128 à 256 Go tomberont probablement sur ce territoire également le Black Friday.

L’écran du Chromebook 4 de Samsung n’est pas un écran tactile, ce qui est décevant car je pense sincèrement que les Chromebooks à écran tactile sont les meilleurs pour les enfants car ils leur permettent d’interagir avec le contenu d’une autre manière et la meilleure expérience avec les applications et les jeux Android que vous peut télécharger via Google Play. Walmart a le Chromebook Spin 311 d’Acer à 155 $, soit près de la moitié de son prix initial de 300 $ en 2020.

Le facteur de forme 2 en 1 de l’Acer Spin 311 lui permet d’être basculé en mode tablette en mode support lorsque vous n’avez pas besoin de clavier ; Le modèle de support est particulièrement pratique lorsque les enfants interagissent avec des jeux éducatifs (ou que les adultes jouent à Microsoft Solitaire). La durée de vie plus longue du Spin 311 lui permettra également de durer jusqu’à l’école primaire et au collège tant qu’un élève en prend bien soin.

