Cette offre de 47% de réduction sur Amazon Fire HD 10 Prime Day est bien trop belle pour être manquée

Chaque année, le Prime Day d’Amazon vous permettra de réaliser des économies sur de nombreux produits, en particulier en ce qui concerne les appareils Amazon – et cette année n’est pas différente. La société a récemment mis à jour sa tablette la plus puissante, l’Amazon Fire HD 10, et heureusement pour vous, elle bénéficie d’une remise exceptionnelle pour Prime Day, soit près de 50 % de réduction sur le prix normal.

Amazon Fire HD 10 32 Go | 70 $ de rabais sur Amazon

Non seulement cette tablette offre le plus grand et le meilleur écran d’Amazon, mais aussi le plus puissant. Avec toute cette puissance à portée de main, il n’y a aucune tâche que vous ne puissiez accomplir avec.

L’Amazon Fire HD 10 a été un pilier de notre liste des meilleures tablettes Android, et avec sa récente mise à niveau, il ne quittera pas cette liste de sitôt. C’est parce qu’Amazon a fait un excellent travail en offrant un excellent matériel et des performances solides à son prix habituel de 149,99 $, mais pour Prime Day, vous pouvez le récupérer pour un prix fantastique de 79,99 $.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le Fire HD 10 dispose d’un écran HD de 10,1 pouces qui a fière allure, que vous regardiez un film, répondiez à des e-mails ou jouiez à un jeu. En parlant de films et de jeux, tous ces divertissements voleront sur cette tablette grâce processeur octa-core. De plus, le son sera fantastique avec les deux haut-parleurs Dolby Atmos.

Vous trouverez 32 Go de stockage intégré pour télécharger des jeux ou des films, mais si vous prévoyez d’enregistrer beaucoup de fichiers pour une utilisation hors ligne, ne vous inquiétez pas car, avec un stockage extensible, vous pouvez insérer l’une des meilleures cartes mémoire Tablettes Amazon Fire et soyez prêt à partir.

Source : Amazon

N’oubliez pas Alexa. Étant donné qu’il s’agit d’un appareil Amazon, vous utiliserez pleinement Alexa avec le Fire HD 10. L’accès à votre assistant numérique est aussi simple qu’avec d’autres haut-parleurs Alexa impressionnants que vous connaissez peut-être mieux. Mais, si vous le souhaitez à tout moment, vous pouvez désactiver complètement le service.

En plus de fabriquer d’excellents appareils, Amazon se fait un devoir d’essayer d’être respectueux de l’environnement grâce à son programme Climate Pledge Friendly. En concevant ses produits pour utiliser des matériaux recyclés des appareils eux-mêmes à l’emballage utilisé, jusqu’à l’efficacité énergétique des appareils, vous pouvez savoir que vous obtiendrez une excellente tablette tout en ayant moins d’impact sur la planète.

Si vous recherchez une tablette légèrement plus petite, une centrale de productivité prête à l’emploi ou une tablette avec plus de RAM, vous voudrez peut-être envisager l’une des autres offres Prime Day d’Amazon sur quelque chose comme le Fire HD 8 Plus. Si tel est le cas, ne vous inquiétez pas, nous vous proposons également ces offres.

Amazon Fire HD 10 64 Go



L’Amazon Fire HD 10 64 Go est une image miroir du modèle 32 Go mais double la mémoire intégrée. Bien qu’il offre toujours une mémoire extensible, si vous voulez plus d’espace dans le stockage intégré avant d’avoir besoin d’une carte microSD, c’est celle qu’il vous faut.

120 $ sur Amazon

Pack de productivité Amazon Fire HD 10 32 Go



Cet ensemble vous fournira un étui pour clavier Bluetooth et un an de Microsoft 365 afin que vous puissiez utiliser votre Fire HD 10 32 Go pour travailler et jouer dès le début.

120 $ sur Amazon

Amazon Fire HD 10 Plus 32 Go



Cette tablette prend tout ce que la version 32 Go de la Fire HD 10 peut faire et la fait monter d’un cran. En augmentant la RAM de 3 Go à 4 Go, la version Plus gérera facilement les tâches les plus exigeantes.

110 $ sur Amazon

Amazon Fire HD 10 Plus 64 Go



Le modèle Fire HD 10 Plus 64 Go est le meilleur qu’Amazon ait à offrir. Vous offrant les meilleures performances, le plus grand écran et le stockage le plus interne – c’est la tablette de l’utilisateur expérimenté.

150 $ sur Amazon

Amazon Fire HD 8 32 Go



Si vous recherchez une tablette avec des performances solides dans une taille plus maniable, alors la Fire HD 8 est parfaite, surtout à 50% de réduction. Non seulement vous obtenez un superbe écran HD, mais il possède également les mêmes doubles haut-parleurs Dolby Atmos que la tablette Fire HD 10.

45 $ sur Amazon

Amazon Fire HD 8 Plus 64 Go



Le Fire HD 8 Plus 64 Go est le modèle de performance de la gamme de tablettes 8″ d’Amazon. Vous obtiendrez 3 Go de RAM au lieu de 2 Go dans la version standard et doublez la quantité de stockage intégré à 64 Go.

95 $ sur Amazon

Amazon Fire HD 8 64 Go



Avec le modèle Fire HD 8 64 Go, vous obtenez une tablette performante avec un écran HD dans un ensemble gérable avec une bonne quantité de stockage intégré pour charger tous vos jeux et films préférés.

75 $ sur Amazon

Amazon Fire HD 8 Plus 32 Go



Si vous voulez la tablette de taille moyenne la plus performante offerte par Amazon mais que vous n’avez besoin que de 32 Go de stockage intégré, le modèle Fire HD 8 Plus 32 Go est parfait pour vous. Si vous avez besoin de plus de stockage, vous pouvez toujours ajouter une carte microSD.

65 $ sur Amazon

