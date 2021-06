Cette offre exceptionnelle de Prime Day vous offre un Amazon Echo Dot (4e génération) à moitié prix

Amazon Prime Day est enfin à nos portes, ce qui signifie bien sûr des tonnes de remises exceptionnelles et les meilleures offres d’appareils Amazon de l’année. L’une de ces offres incroyables se trouve justement sur l’un des meilleurs haut-parleurs Alexa – le bien-aimé Amazon Echo Dot (4e génération).

Au cours des cinq dernières années environ, l’Echo Dot est passé de ses origines de style rondelle de hockey à toute une famille d’enceintes intelligentes sphériques. En plus de l’Echo Dot (4e génération) et de l’Echo Dot avec horloge (4e génération), il y a l’Echo Dot Kids (4e génération), ainsi que plusieurs excellents accessoires et ensembles qui ajoutent de la fonctionnalité et de la fantaisie à l’un des plus populaires haut-parleurs intelligents sur la planète.

Lors de l’événement Prime Day 2021, vous pouvez acquérir un tout nouveau Amazon Echo Dot (4e génération) pour la moitié de son prix régulier, ou seulement 25 $. C’est une valeur incroyable en soi, mais vous pouvez aussi faire ce que j’ai fait et en obtenir deux pour le prix d’un pour installer une paire stéréo dans votre bureau à domicile, votre salon ou même votre chambre.

Amazon Echo Dot (4e génération) | 25 $ de rabais sur Amazon

L’Echo Dot 2020 présente un tout nouveau design arrondi, des haut-parleurs et un son améliorés et une construction de matériaux plus durable. Il fonctionne comme le parfait haut-parleur intelligent de démarrage et fonctionne très bien dans à peu près n’importe quelle pièce de la maison.

L’Echo Dot a toujours été un achat presque impulsif, grâce à son prix bas et son petit facteur de forme. C’est le petit haut-parleur intelligent parfait à mettre à peu près n’importe où, et il sonne plutôt bien pour sa petite taille. Non, vous n’obtiendrez pas le son spatial qui remplit la pièce de quelque chose comme un Echo Studio ou un Echo Show 10 (3e génération). Néanmoins, compte tenu de la taille des pilotes ici (1,6 pouces), le son que vous obtenez est assez impressionnant.

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Si vous souhaitez maximiser votre sortie audio, envisagez d’acheter deux Echo Dots pour le prix d’un. Étant donné que vous économiserez 50 % sur le prix de détail normal, il est facile de justifier d’en prendre deux et de créer une paire stéréo. C’est la configuration que j’ai dans mon bureau à domicile, et je suis absolument l’amour il. J’aurais tout aussi bien pu obtenir un haut-parleur plus gros et plus cher pour obtenir un son similaire, mais pourquoi ? Ces deux points ne prennent pas beaucoup de place de chaque côté de mon écran d’ordinateur, et ils fonctionnent en tandem pour offrir un excellent équilibre audio tout au long de ma journée de travail.

J’aime aussi beaucoup le fait que ces nouveaux Dots soient parmi les haut-parleurs intelligents les plus durables qu’Amazon ait fabriqués à ce jour. Ils sont fabriqués à partir de 50 % de plastique recyclé post-consommation, 100 % de tissu recyclé post-consommation sur les couvercles des enceintes et 100 % de pièces en aluminium moulé sous pression recyclé, et 98 % de l’emballage provient de forêts gérées de manière responsable ou de sources recyclées. Amazon a également introduit un mode basse consommation dans l’application Alexa pour aider à minimiser la consommation d’énergie autant que possible et compenser toute la consommation d’énergie des clients pour ses appareils. Même si les Echo Dots ne sont pas verts, nous apprécions l’accent mis sur l’environnement ici !

Echo Dot (4e génération) avec le stand Mandalorian The Child | 37% de réduction sur Amazon



Si vous êtes un fan de la série The Mandalorian de Disney, vous adorerez ce support pour bébé Yoda (ne l’appelez pas Grogu) pour compléter votre nouveau Echo Dot. Avec cet ensemble, vous pouvez associer The Child à l’une des trois couleurs Dot – Glacier White, Charcoal ou mon préféré, Twilight Blue.

47 $ sur Amazon

Pack Echo Dot (4e génération) avec monture “Made for Amazon” | 40% de réduction sur Amazon



L’Echo Dot est assez petit et peut s’adapter à peu près n’importe où, mais si l’espace est limité, ou si vous avez vraiment besoin ou souhaitez placer votre Dot dans un endroit atypique, il est utile d’avoir une monture. Cet ensemble vous permet de placer votre haut-parleur intelligent dans un endroit plus pratique, comme sur un mur ou sous une armoire, tout en vous permettant de faire pivoter l’appareil en fonction de vos besoins.

40 $ sur Amazon

Echo Dot avec horloge (4e génération) avec support Mandalorian The Child | 33% de réduction sur Amazon



Si vous aimez le support The Child présenté ci-dessus mais que vous préférez l’associer à l’Echo Dot avec horloge (4e génération), alors vous avez de la chance ! Pour quelques dollars de plus, vous pouvez également découvrir The Child associé à Alexa.

57 $ sur Amazon

Echo Dot avec horloge (4e génération) | 42% de réduction sur Amazon



L’Echo Dot avec horloge (4e génération) est généralement le plus cher, donc lorsque vous avez la chance d’en obtenir un pour 25 $ de réduction, vous le prenez. Les petites LED qui affichent l’heure, la date et les minuteries peuvent sembler un ajout mineur, mais elles ajoutent une tonne de fonctionnalités pour pas beaucoup d’argent supplémentaire.

35 $ ​​sur Amazon

Echo Dot Kids (4e génération) | 42% de réduction sur Amazon



Amazon a fait un excellent travail en créant une gamme d’appareils sur mesure pour les enfants, et l’Echo Dot Kids a été l’un des premiers et des plus populaires. Il est accompagné d’un an d’Amazon Kids+ avec un contenu adapté à l’âge et un contrôle parental robuste. Le plus difficile est de choisir quel animal mignon vous voulez, tigre ou panda.

35 $ ​​sur Amazon

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

maîtriser votre machine

Vous avez un nouveau Chromebook ? Vous avez besoin de ces 25 trucs et astuces !

Chaque Chromebook est un outil puissant qui n’attend que d’être utilisé à son plein potentiel, et une fois que vous connaissez quelques astuces, vous aurez l’impression de tirer encore plus de valeur de votre ordinateur bon marché.

Alexa magique sur le mur

Les meilleurs accessoires pour monter votre Amazon Echo Dot

L’Amazon Echo Dot est un haut-parleur intelligent petit et puissant, mais parfois il ne s’adapte pas là où vous le souhaitez. Atteignez de nouveaux sommets en fixant votre Dot au mur ou au plafond avec l’un de ces accessoires de montage !