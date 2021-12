Cette offre Galaxy S21 pour 499 $ est l’une des meilleures offres Android de l’année

Le Samsung Galaxy S21 fait partie des meilleurs téléphones Android de 2021, et pendant une grande partie de l’année, il a été notre premier choix en tant que meilleur téléphone pour la plupart des gens. Le petit S21 contient une grande partie de la même magie que le produit phare S21 Ultra dans un facteur de forme plus petit et à un coût nettement inférieur.

Et si vous cherchez un cadeau de fête pour quelqu’un de spécial, ou un cadeau avant les vacances pour vous-même, vous voudrez certainement jeter un œil à la dernière vente de Best Buy sur le Galaxy S21, qui a la version 128 Go déverrouillée du téléphone disponible pour 499 $, une économie de 300 $ sur le prix catalogue. L’accord couvre le S21 dans les options de couleur violet fantôme, rose fantôme et bleu marine fantôme.

Obtenez 300 $ de rabais sur un Galaxy S21 déverrouillé chez Best Buy

Samsung Galaxy S21

La série Galaxy S21 de Samsung fait partie des meilleurs téléphones Android polyvalents que vous puissiez acheter, avec des performances fiables et des systèmes multi-caméras performants. Avec la dernière offre de Best Buy, le modèle de base déverrouillé S21 est à 300 $ de moins que le prix standard dans une gamme de couleurs.

Cela fait presque un an que le Samsung Galaxy S21 a été lancé pour la première fois, mais il s’agit toujours d’un appareil très compétitif et continuera d’être pris en charge par Samsung avec les mises à jour de la plate-forme Android au cours des trois prochaines années. L’encombrement réduit du S21 vanille en fait l’un des rares téléphones Android haut de gamme qui est en fait assez facile à utiliser à une main – et la possibilité de poche dans un jean skinny. De plus, toute la série Galaxy S21 a récemment obtenu le dernier logiciel Android 12 avec la mise à jour One UI 4 de Samsung.

Il est difficile de penser à un autre téléphone Android proche du niveau du S21 à la barre des 500 $, donc si vous êtes à la recherche d’un produit phare Android, vous n’attendrez pas pour attendre cet accord.

