Cette offre ne durera pas longtemps: la radio avec Android Auto pour seulement 94 euros chez Amazon, une bonne affaire | La technologie

Grâce à Android Auto Nous pouvons rendre pratiquement tous les véhicules intelligents grâce à un processus d’installation très simple, et maintenant avec la possibilité d’acheter une radio avec Android Auto à un prix très bon marché, de sorte que vous n’avez plus d’excuse pour donner une nouvelle vie à votre voiture.

Bien que l’avenir soit peut-être Android Automotive, vous pouvez maintenant installer Android Auto dans votre voiture de manière assez simple, et ANKEWAY vend actuellement sa radio populaire avec Android Auto en vente à un prix bien inférieur à l’original.

Ainsi, cet autoradio ANKEWAY à seulement 94,34 € sur Amazon peut être le vôtre en profitant d’une réduction de 21% par rapport à son prix précédemment marqué.

L’ordinateur de bord Ankeway est un moyen idéal pour ajouter quelque chose en plus à votre voiture qui comprend des fonctionnalités telles que la connectivité GPS, Bluetooth et WiFi, des applications telles que Spotify et Youtube, ou une caméra de stationnement.

Et est-ce que cette offre d’achat de la radio avec Android Auto ANKEWAY à 94,34 € a une réduction de 25,65 € par rapport à son prix précédent, mais nous vous prévenons déjà que c’est une offre qui se termine en seulement 10 heures, donc si vous ne l’achetez pas maintenant vous aurez perdu l’opportunité car il n’est pas très courant de voir ces bas prix.

Cette radio avec Android Auto est la plus vendue sur Amazon, une société qui gère cet envoi, vous la recevrez donc chez vous au cours des prochains jours avec une garantie complète.

Cet appareil particulier est couvert par un Panneau de 7 pouces à résolution HD, sur un écran tactile qui vous permettra de gérer toutes vos applications qui seront synchronisées avec celles de votre téléphone mobile intelligent.

Android Auto, l’outil de Google à utiliser dans la voiture en tant que mains libres est très utile, mais cela dépend d’une série d’éléments pour que tout fonctionne correctement.

C’est une façon dont nous allons devoir rendre notre véhicule beaucoup plus intéressant, surtout pour les passagers s’ils recherchent du divertissement, et pour le conducteur s’il veut avoir une multitude d’applications à portée de main pour l’aider sur la route.

N’oubliez pas que l’offre n’est valable que pour aujourd’hui et qu’il n’est pas très courant d’obtenir l’autoradio ANKEWAY le plus vendu avec Android Auto d’Amazon à ce prix.

