Cette offre Prime Day vous permet d’économiser 25 % sur l’une des meilleures manettes de jeu Android

Si vous avez regardé l’annonce de l’E3 de Microsoft pour l’avenir de la Xbox, vous êtes peut-être en train d’essayer d’essayer le Xbox Game Pass. Lire des titres AAA directement sur votre smartphone via le streaming est une innovation incroyable qui n’est plus un rêve. Et bien que certains jeux aient été développés avec des commandes tactiles, vous voudrez probablement vous procurer un contrôleur comme le 8Bitdo Sn30 Pro+. Avec Prime Day enfin arrivé, il est temps de tirer le meilleur parti des économies, car vous pouvez obtenir le Sn30 Pro+ à 25 % de réduction.

Il y a donc beaucoup plus de raisons d’envisager de saisir un nouveau contrôleur Bluetooth, en dehors du simple fait de jouer à des jeux Xbox Game Pass. Que vous souhaitiez lancer un nouveau jeu sur votre PC ou utiliser les meilleurs émulateurs pour Android, un nouveau contrôleur améliorera certainement votre expérience.

En dehors des options propriétaires telles que le contrôleur Xbox Core et le Sony DualSense, 8Bitdo est sans doute le prochain meilleur choix pour ceux qui veulent un nouveau contrôleur. Mais cela a beaucoup plus à voir avec la compatibilité avec d’autres appareils, en plus de fonctionner parfaitement avec les meilleurs téléphones de jeu. En plus de fonctionner comme on peut s’y attendre avec n’importe quel contrôleur Bluetooth, le Sn30 Pro+ a également l’avantage supplémentaire d’être l’un des meilleurs contrôleurs pour la Nintendo Switch. Sérieusement, la possibilité d’utiliser un seul contrôleur pour tout, des meilleurs jeux Android aux meilleurs jeux Nintendo Switch, puis de lancer votre Raspberry Pi pour une émulation à l’ancienne ne peut tout simplement pas être égalée.

Mais qu’en est-il de ces jeux où vous êtes habitué à un certain mappage de boutons ? 8Bitdo vous a également couvert, car vous pouvez rapidement modifier le mappage des boutons sur le Sn30 Pro +, ainsi que régler la sensibilité des boutons de déclenchement. Il n’y a pas assez de belles choses à dire sur ce contrôleur, et pour Prime Day, vous pouvez économiser 25 % sur l’un des meilleurs contrôleurs de jeu pour Android. Vous voudrez juste garder les yeux ouverts pour un accord sur un support de téléphone, à moins que vous ne vouliez simplement utiliser un support sur une table ou à votre bureau.

