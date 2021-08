Cette offre Prime Student pour Audible est une première pour la rentrée

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Alors que les élèves retournent à l’école pour une autre année scolaire, les parents veulent leur donner les meilleures chances de réussir. Qu’il s’agisse d’aller au collège, au lycée ou même à l’école primaire, il existe certaines façons de les préparer pour l’année à venir. Alors que certains enfants ne veulent même pas penser à commencer l’école, il y en a beaucoup qui sont impatients de commencer leur année. Amazon a une nouvelle offre qui n’a jamais été disponible auparavant pour vous aider et cela Accord Prime Student Audible il faut le voir pour le croire.

Une offre Prime Student Audible à ne pas manquer

Pour ceux qui sont inscrits au programme Prime Student, ils peuvent obtenir trois mois gratuits d’Audible Premium Plus. Normalement, Audible Premium Plus coûte 14,95 $/mois, ce qui vous permet d’économiser une bonne partie de la monnaie. Audible, l’abonnement qui vous permet d’écouter des livres audio, des podcasts et des originaux, peut aider votre enfant pendant son année scolaire. S’ils ne sont pas les lecteurs les plus forts et peuvent obtenir plus en écoutant le livre, c’est une énorme opportunité.

Non seulement vous aurez un accès illimité à des milliers de livres audio, y compris de nombreux titres populaires, mais cela vous donnera également trois titres audio gratuits à garder pour toujours ! Cela les aide à élargir leur bibliothèque de lecture et vous permet de partager potentiellement les titres en famille. L’offre Prime Student Audible vous offre la possibilité d’écouter des livres comme Normal People, Open Water, Such a Fun Age, Smoke, Felix Ever After, et plus encore. Il existe également des options que les manuels de votre enfant peuvent être sur Audible. Cela leur permettra de mieux assimiler les informations. Avoir un abonnement Premium Plus leur donne également accès à plus de titres de livres, car les abonnements plus limités ne permettent pas tous les livres.

Obtenez un abonnement Prime Student

S’inscrire pour Étudiant principal est simple, car il débloquera une tonne d’options pour votre étudiant. Il y a plus de promotions pour les étudiants lorsque vous avez un abonnement Prime Student. Une fois les trois mois gratuits écoulés, vous pouvez conserver l’abonnement Prime Student. Si cela leur convient, ils peuvent continuer avec un abonnement Audible Premium Plus. Donc, cela ne fait vraiment pas de mal pour les étudiants d’essayer cela pour voir s’ils l’aimeront. Plus important encore, il sera bon de voir si cet accord Prime Student Audible leur est utile pour l’école.

L’accord est valable jusqu’au 30 septembre. C’est donc le bon moment pour la rentrée. Mais ne tardez pas et profitez de ces trois mois tout de suite. Obtenez gratuitement Audible Premium Plus d’Amazon et aidez votre élève à exceller à l’école.

