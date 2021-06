Cette offre Roku Streaming Stick + Prime Day donne au Fire TV Stick Lite un bon rapport qualité-prix

Peu importe si vous cherchez à ajouter de l’intelligence à votre téléviseur ou à mettre à niveau un appareil de streaming existant, ce Prime Day pour le Roku Streaming Stick + est celui qu’il vous faut. Roku est dans le jeu en streaming depuis près de 10 ans, et cela se voit de la meilleure des manières. Les appareils de streaming Roku sont régulièrement en lice pour les meilleurs appareils de streaming en raison de la qualité du matériel et de l’expertise du logiciel. Ainsi, pendant que vous recherchez des offres gagnantes sur Amazon, ne sautez pas celle-ci.

Le Roku Streaming Stick+ peut sembler petit, mais il en contient une tonne. Pour commencer, il possède l’une des plus longues plages de connectivité sans fil de tous les produits Roku. Cela le rend parfait si le téléviseur avec lequel vous l’utilisez est éloigné de votre routeur, ou si vous l’utilisez dans le sous-sol où les signaux sans fil ont tendance à se débattre.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Quelque chose que vous ne vous attendriez pas à trouver dans un petit bâton de streaming comme celui-ci peut produire une qualité vidéo fantastique. Le Roku Streaming Stick+ est certifié pour la qualité 4K et HDR, pour que vos émissions préférées soient superbes. Roku dispose également d’une excellente télécommande qui permet de passer très facilement à vos services de streaming préférés comme Netflix et Disney + en appuyant sur un bouton ou par la voix.

En plus des meilleurs services de streaming à portée de main, Roku a produit des originaux incroyables, le tout gratuitement avec votre Roku. Des émissions comme Die Hart avec Kevin Hart et Punk’d avec Chance The Rapper. Il existe des mises à jour logicielles automatiques pour vous assurer que votre Streaming Stick+ est toujours à son meilleur. Si vous avez besoin d’un appareil qui soit le meilleur des meilleurs ou simplement quelque chose de simple, Roku a une option pour vous, et Prime Days a un accord.

Roku Ultra



Le Roku Ulta est le haut de gamme de la société de streaming avec une connectivité sans fil et Ethernet pour vous assurer que vous n’avez aucun problème lorsque vous regardez vos émissions préférées. Vous aurez HD, 4K, HDR et Dolby Vision pour votre image et Dolby Atmos pour compléter la meilleure qualité vidéo avec le meilleur son.

69 $ sur Amazon

Roku Express



Vous obtiendrez tout le même contenu en streaming que vous trouverez sur les appareils Roku haut de gamme, mais pour moins cher. Bien que vous n’obteniez pas de vidéo 4k et HDR, vous obtenez la pleine HD et l’excellente télécommande de Roku.

20 $ sur Amazon

