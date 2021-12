Cette ouverture d’anime créée par des fans pour Final Fantasy 14 est absurde

Un groupe de fans passionnés a fait une ouverture d’anime pour Final Fantasy 14.

Comme repéré pour la première fois par PCGamesN, plusieurs créateurs de contenu se sont réunis pour créer un OP d’anime simulé pour l’extension Endwalker de Final Fantasy 14. Plus précisément Husky by the Geek, Alex Moukala, Studio Nicktendo, Magitek Productions et Denmo Mcstronghuge. Ils n’ont pas simplement découpé des séquences de jeu et y ont attaché une chanson thème anime aléatoire, oh non – la musique était une composition originale écrite pour cette fausse intro.

Découvrez l’ouverture non officielle de l’anime pour Final Fantasy 14: Endwalker ci-dessous. C’est hilarant bien monté, au point que vous pourriez probablement tromper quelqu’un en lui faisant croire que c’était officiel.

Square Enix lui-même s’est également intéressé à la fausse ouverture, le compositeur de Final Fantasy 14, Masayoshi Soken, partageant beaucoup d’enthousiasme pour le projet des fans.

« Qu’est-ce que le heeeeeeeeeeeell !! C’est notre Éorzéa », a déclaré Soken sur Twitter. « Quelle chanson passionnée ! Nous avons été dans un monde vraiment cool. Laisse goooooooooooooooo.

Je n’aurais pas pu mieux le dire moi-même, Soken. L’œuvre d’art pour l’ouverture d’Endwalker réalisée par des fans est également brillante

S’attendant pleinement à ce qu’Endwalker marque un nouveau point culminant dans la popularité du MMORPG, Square Enix a annoncé que les joueurs devaient s’attendre à une congestion du serveur, ce qui est une valeur sûre. Après tout, même Doja Cat joue ces jours-ci.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.