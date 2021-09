Cette peluche “Jumbo” Arcanine Poké est disponible maintenant et coûte 449,99 $

Image : Pokémon

Nous avons vu Ronflex, Miaouss et même Slowpoke grandeur nature, et maintenant nous avons une peluche Arcanine Poké “jumbo”.

Il est disponible auprès du Pokémon Center aux États-Unis pour la somme exorbitante de 449,99 $ et devrait être expédié « fin » mai 2022. Les précommandes sont en ligne et vous ne serez pas débité de ce montant sur votre carte jusqu’à ce que l’article soit expédié.

En voici un peu plus, accompagnés d’autres photos :

“Arcanine est un fidèle compagnon des Dresseurs du monde entier de Pokémon, et maintenant il est ici dans notre monde en tant que peluche géante Poké qui recrée fidèlement sa fourrure duveteuse, ses rayures audacieuses et son expression forte mais gentille. Placez-le sur votre lit ou votre canapé et faites-lui un gros câlin, ou affichez-le comme un gardien qui garde toujours un œil vigilant sur votre maison ou votre bureau. »