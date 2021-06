Cette pépite de poulet se vend près de 100 000 $ | Vie

C’est certes quelque chose d’assez louche, mais c’est fait.

A quoi pensiez-vous en vous levant ce matin ? C’est sûrement très curieux de voir une actualité sur Among Us, c’est-à-dire qu’une pépite de poulet sous la forme de l’un des membres de l’équipage du jeu a été vendue aux enchères pour un morceau. Non, vous ne vous trompez pas, quelqu’un en a trouvé un morceau de poulet avec cette forme dans un McDonald’s et a décidé de le vendre aux enchères.

Loin de rester un anecdote simple, ou même comme quelque chose de curieux, les Nugget de poulet La chaîne de restauration rapide gagnait lentement l’attention. Tellement qu’il y a quelques jours le sien compte de jeu officiel fait écho au vente aux enchères via eBay via leurs comptes personnels au RRSS.

Et c’était mardi dernier, le 1er juin, quand la pépite avait encore un chiffre de 34 443,43 $ aux enchères, quelque chose qui a augmenté et augmenté jusqu’à atteindre l’actuel. Les offres étant déjà closes et terminées, le morceau de poulet a été vendu pour le total de 99 997,00 $, près de 100 000 $ dans un pépite de poulet en forme d’entre nous.

Évidemment, il vaudra mieux que, d’une part, le morceau de poulet soit conservé pour quand il parviendra à la personne qui l’a acheté, car sinon ça va finir par se gâter. A son tour, qui avoir enchéri sur la pépite vous devrez faire de même si vous ne voulez pas que tout votre argent tombe à l’eau ; bien qu’avec ça il a déjà tout gagné.

il y a une pépite de poulet à 34 443,43 $ parmi nous en vente et je ne sais pas quoi en penser ??? mais aussi ?? je le veuxhttps://t.co/9I02dtWdmf pic.twitter.com/uf3bRe6dDE – Parmi Nous 🗺️ REVEIL DE LA FEUILLE DE ROUTE !!! (@AmongUsGame) 1er juin 2021

“Il y a une pépite de poulet avec Among Us aux enchères pour 34 443,43 $ et je ne sais pas ce que je pense de ça ? Mais d’une manière ou d’une autre ? Je le veux”, peut-on lire. le compte officiel du jeu via Twitter.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José David Múñoz.