Cette petite chose appelée économie!

L’économie de base montre clairement que le contrôle des prix ne fonctionne pas même à court terme et, en fait, aggrave les choses.

Il est plus facile de dire que de faire l’appel du Premier ministre Modi à utiliser la capacité de l’Inde pour intensifier sa production de vaccins car, comme l’a souligné Adar Poonawala, PDG du Serum Institute, dans une interview à CNBC-TV18, le moyen le plus rapide d’augmenter la production est de détourner la capacité existante. d’autres vaccins. Il a estimé que le coût serait de Rs 3 000 crore.

Alors que le gouvernement semble avoir opté pour une solution moins coûteuse (bit.ly/2RO0ZYV), la montée en puissance prendra 4 à 6 mois; en fait, l’un des PSU choisis – Haffkine Bio du Maharashtra – a déclaré qu’il lui faudrait un an pour livrer sa part de vaccins.

L’Inde peut difficilement se permettre le retard de la vaccination, mais laissez cela de côté pour le moment car il existe également d’autres problèmes de nouvelles souches et de l’efficacité avec laquelle les vaccins existants peuvent y faire face (bit.ly/3ajaq8M). Pour l’instant, ce qui est important, c’est que le Premier ministre est également d’avis que, bien que le test-piste-traitement soit important, la vaccination est probablement l’arme la plus efficace dans la lutte contre Covid.

Ce qu’il est important de garder à l’esprit, c’est l’impact du contrôle des prix, car de telles actions sont presque la réponse par défaut de tous les gouvernements dès le moment de l’indépendance. En effet, bien que 30 ans se soient écoulés depuis que PV Narasimha Rao a lancé pour la première fois ses réformes radicales, la plupart des Indiens restent impressionnés par les contrôles des prix et les considèrent comme une action du gouvernement pour les protéger des hommes d’affaires profiteurs.

L’économie de base montre clairement que les contrôles des prix ne fonctionnent même pas à court terme et, en fait, aggravent les choses. Et pourtant, face à une pénurie de vaccins, et plus récemment de remdesivir, le gouvernement a imposé des plafonds de prix. L’impact est de restreindre l’offre qui impose des coûts élevés à la société; même à court terme, il encourage la thésaurisation et le marketing noir qui nuisent à tout le monde.

Les économistes ont un terme pour cela; ils appellent cela une perte «sèche», ou une perte que subissent à la fois les consommateurs et les producteurs. Il est préférable de l’expliquer à l’aide d’un simple diagramme, mais pour ceux dont les yeux sont sur le point de s’émerveiller, ignorez les mathématiques, concentrez-vous simplement sur le concept. S’il y a pénurie de quoi que ce soit, les prix augmentent, n’est-ce pas? Ainsi, lorsqu’un plafond est imposé, les coûts diminuent pour ceux qui ont la chance d’obtenir les biens / services; mais pour ceux qui n’ont pas cette chance, il y a une grosse perte.

Ceux qui obtiennent les deux coups de Covid-19 au coût de Rs 500 sont évidemment mieux lotis par rapport à une situation où on leur demande de Rs 2.000 au prix du marché libre que Poonawala a dit qu’il aimerait facturer. Mais, si le résultat du contrôle des prix retarde l’approvisionnement des autres, leur perte peut être énorme car elle pourrait les obliger à nécessiter une plus grande hospitalisation; en effet, jusqu’à ce que le pays soit complètement vacciné, certaines parties de l’économie continueront d’être confrontées à une sorte de verrouillage et, lorsque cela se produira, même ceux qui ont bénéficié des plafonds de prix peuvent devoir supporter un coût supplémentaire en raison des pertes d’emplois et de la hausse de l’inflation qui en résulte. des ruptures d’approvisionnement.

Tous ceux dont les yeux s’émerveillent lorsqu’ils regardent des graphiques peuvent sortir en toute sécurité de cette colonne ici car, même sans cela, le point général est assez intuitif. Prenez le premier graphique qui a une courbe de demande (CD) et d’offre (AB) normale; le point où les deux se croisent, G, est le point d’équilibre puisque la demande est égale à l’offre ici, et les marchandises AF sont vendues à un prix de AE. Si vous ne regardez que la courbe de demande, lorsque le marché est à l’équilibre, les consommateurs en tant que groupe sont prêts à payer un montant égal à la superficie CGFA pour les produits AF; comme ils ne paient que l’EGFA car c’est le prix d’équilibre du marché pour tout le monde, le triangle CGE est alors le surplus du consommateur.

Les producteurs, d’un autre côté, seraient prêts à vendre l’AF pour une valeur égale à la zone GAF, mais en l’occurrence, ils obtiennent l’EGFA; le surplus du producteur est alors le triangle EGA. Les deux triangles CEG et EGA représentent l’excédent total de l’économie.

Maintenant, mettez un prix plafond à P dans le deuxième graphique; Les produits AR seront désormais vendus au prix AP. Si la RA des biens était vendue, sur la base de la courbe de demande, les consommateurs auraient été disposés à payer CTRA, mais ils ne paient que PQRA; le surplus du consommateur est donc CTQP.

Quant aux producteurs, ils seraient prêts à fournir de l’AR à une valeur de AQR, mais ils obtiennent du PQRA, ce qui leur laisse un surplus de PQA. Dans la situation de plafonnement des prix, cependant, comme nous pouvons le voir, le surplus dans le triangle TQG ne correspond ni aux consommateurs ni aux producteurs par rapport au premier graphique. C’est la perte sèche.

Si vous êtes toujours partant, faisons un pas en avant et introduisons le concept de demande inélastique. Fondamentalement, ce serait une situation où les consommateurs veulent tellement le vaccin qu’ils ne craignent pas de payer des prix assez élevés pour celui-ci; par rapport au prix américain de 20 $ pour le premier lot de vaccins, les vaccins Pfizer se vendent jusqu’à 1 200 $, bit.ly/3sv644X. Ce qui se passe alors, c’est que la courbe de demande CD pivote vers la droite en G, et en cas d’inélasticité totale, la courbe de demande devient une ligne verticale.

En supposant la même courbe d’offre AB et le même plafond P, dans notre exemple du triangle de perte sèche TQG, la longueur de QG reste la même mais QT et GT s’allongent; donc l’aire du triangle, ou la perte sèche, augmente. Espérons que la prochaine fois qu’un gouvernement plafonnera les prix, et pas seulement pour les vaccins, il gardera cela à l’esprit.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.