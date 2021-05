Cette photo Hubble vous fera vous sentir si insignifiant – .

C’est lundi, et ce n’est une bonne nouvelle pour personne. Nous nous réveillons, nous craquons le dos et commençons une autre semaine de travail. Nous sommes importants et le spectacle ne peut pas continuer sans nous, ou du moins c’est ce que nous aimons nous dire. La réalité de la situation est un peu différente. Notre quotidien n’a que peu de conséquences dans le cosmos, et une photo incroyable capturée par le télescope spatial Hubble de la NASA nous rappelle à quel point nous – et notre planète entière et même le système solaire – sommes dans le grand schéma des choses.

L’image, que la NASA présente dans un nouveau billet de blog, se concentre sur un amas de galaxies appelé ACO S 295. C’est une collection massive de galaxies individuelles de différentes formes et tailles, allant de magnifiques spirales à d’énormes nuages ​​d’étoiles, de planètes, de lunes et le semblable. C’est un nombre presque insondable de mondes capturés dans une seule image, et il est absolument impossible pour aucun de nous de savoir ce qui se cache là-bas.

L’image – vous pouvez voir la version pleine résolution ici – contient quelques œufs de Pâques cachés qui pourraient ne pas être évidents à première vue. Il est difficile de dire la distance de l’un des objets ici, mais le centre de l’image est l’amas de galaxies lui-même et la plupart des petits points et frottis de l’image sont des galaxies en arrière-plan. Certaines des choses les plus intéressantes à rechercher sont les galaxies qui semblent avoir été étirées ou pliées à des angles étranges.

Rien n’échappe à l’attraction de la gravité, pas même la lumière elle-même, de sorte que la lumière des galaxies derrière l’amas est souvent courbée en raison de ce que l’on appelle la lentille gravitationnelle. La lentille gravitationnelle était quelque chose sur lequel Einstein avait de nombreuses théories, et il a eu raison grâce à la technologie moderne. Lorsqu’un objet repose derrière une grande structure dans l’espace comme une galaxie, la lumière de cet objet apparaît sur les côtés de tout ce qui se trouve devant lui, de notre point de vue. Ce que nous voyons est étrange, mais c’est en fait juste la gravité qui déforme la lumière lorsqu’elle se déplace dans l’espace.

Description de l’image par la NASA:

Des galaxies de toutes formes et tailles peuplent cette image, allant des spirales majestueuses aux elliptiques floues. Cette ménagerie galactique possède une gamme d’orientations et de tailles, avec des galaxies spirales telles que celle au centre de cette image apparaissant presque de face, et certaines galaxies spirales bordées visibles uniquement sous forme de minces éclats de lumière. L’amas de galaxies domine le centre de cette image, à la fois visuellement et physiquement. L’énorme masse de l’amas a cristallisé gravitationnellement la lumière des galaxies de fond, déformant et maculant leurs formes. En plus de fournir aux astronomes une loupe naturelle pour étudier les galaxies lointaines, la lentille gravitationnelle a subtilement encadré le centre de cette image, produisant une scène visuellement frappante.

Notre propre galaxie contient entre 100 et 400 milliards d’étoiles, selon des estimations. Imaginez le nombre de planètes en orbite autour de ces étoiles et les lunes en orbite autour de ces planètes, et il vous reste un nombre vraiment ridicule de mondes où la vie pourrait exister. Dans cette image de Hubble, nous voyons des centaines de galaxies, chacune avec ses propres collections colossales d’étoiles, de planètes et de lunes. Cela suffit pour vous faire comprendre que tous les problèmes que nous avons dans nos vies sont assez insignifiants.