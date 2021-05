Cette photo innocente d’un fromage a mis son propriétaire en prison pendant 13 ans | La technologie

Le temps passe, mais les gens continuent de faire les mêmes erreurs sur Internet. Bien que dans ce cas, il a servi à attraper un criminel. Tout pour un fromage …

Le fromage Blue Stilton est l’un des plus célèbres de la cuisine anglaise. Donc, pour un Britannique, nous supposons que c’est une raison pour téléchargez une photo du fromage Stilton que vous allez manger sur les réseaux sociaux.

C’est ce qu’a fait le citoyen britannique de 39 ans, Carl Stewart. Oui Pour cette photo innocente d’un fromage, il passera 13 ans en prison. Eh bien, pas à cause de la photo elle-même, mais à cause des crimes qu’il a commis.

Beaucoup de gens pensent que la vie privée sur Internet consiste à cacher votre visage, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Carl Stewart pensait que télécharger une photo sur un réseau social montrant sa main et le fromage qu’il allait manger ne compromettrait pas son identité. Mais vous vous êtes trompé: même si la photo est un peu floue, les empreintes sont parfaitement distinguables. Voici ce que la police de Merseyside a utilisé pour l’attraper:

JAILED | Un homme identifié grâce à une photo d’un bloc de fromage est le dernier à être emprisonné dans le cadre de #OpVenetic. Carl Stewart, 39 ans, a été condamné à 13 ans et demi de prison après avoir plaidé coupable de complot en vue de fournir des médicaments de classe A et B. En savoir plus 👉https: //t.co/Mh9DrsxAR4 pic.twitter.com/2nNZpFdXK7

– Police de Merseyside (@MerseyPolice) 21 mai 2021